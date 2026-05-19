Fortnite, спустя шесть лет, стала доступна в App Store по всему миру

Королевская битва Fortnite снова стала доступна в App Store по всему миру, в версиях для iPhone и iPad. Об этом сообщили в Epic Games. Игры не было в магазине целых 6 лет.

Ранее Fortnite могли скачать только владельцы устройств Apple из США. Для остальных пользователей она была доступна только через магазины Epic Games Store и Altstore PAL, а также облачный сервис.

Напомним, что Fortnite пропала из App Store в 2020 году после того, как Epic Games встроила в игру собственную систему платежей в обход комиссии Apple. В ответ Apple удалила проект из магазина, а конфликт перерос в один из самых громких судебных процессов игровой индустрии.

Epic Games отмечает, что компания продолжит бороться с «антиконкурентной политикой Apple». В пресс-релизе также сказано, что федеральный суд США заставит Apple раскрыть информацию о том, как именно корпорация взимает плату за App Store. После этого все страны мира «не допустят, чтобы Apple продолжала взимать грабительские комиссии».

«Мы видим, что во всем мире набирает обороты борьба с подобной практикой: регулирующие органы принимают законы в Японии, Европейском союзе и Великобритании, но Apple снова и снова обходит эти законы с помощью ухищрений, сборов и обременительных требований», — заявили в Epic Games.

Fortnite также доступна в Google Play. В марте 2026 года Epic Games и Google объявили о соглашении после нескольких лет судебных разбирательств.