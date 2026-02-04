Subnautica: Below Zero выйдет на iOS и Android 10 марта

Релиз Subnautica: Below Zero на iOS и Android состоится 10 марта. Приключенческий симулятор выживания с открытым миром от Unknown Worlds Entertainment, является сиквелом оригинальной Subnautica.

Изначально Subnautica: Below Zero задумывалась в качестве дополнения к оригинальной части, но со временем проект перерос в отдельную игру. Его действие разворачивается в арктическом регионе планеты 4546B. Игрок управляет героиней, исследующей подводные биомы, строящей базы и раскрывающей тайны загадочной корпорации.

У мобильной версии будет специальный интерфейс, заточенный под сенсорное управление, а владельцы iOS-устройств смогут воспользоваться контроллерами. В игре появится центр достижений и система «облачных» сохранений, которая позволит перенести прогресс с одного устройства на другое. Помимо этого, разработчики уделили особое внимание оптимизации игры на iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max.

Оригинальная Subnautica вышла на iOS и Android в июле 2025 года. Сейчас в разработке находится Subnautica 2, которую планируют выпустить в раннем доступе в 2026 году.

Цена Subnautica: Below Zero в App Store и Google Play Store составляет $10. Игра доступна для предзаказа со скидкой в 10%.