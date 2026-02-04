spot_img
Adobe передумала закрывать программу Animate из-за реакции пользователей

Adobe Animate

Компания Adobe, через день после объявления о закрытии Animate, сообщила, что приложение продолжит работать в «режиме технического обслуживания». Animate будет получать обновления безопасности и исправления ошибок, но без добавления новых функций. Ранее Adobe планировала прекратить поддержку и продажу Animate с 1 марта 2026 года.

«Мы не прекращаем и не удаляем доступ к Adobe Animate. Animate останется доступным как для существующих, так и для новых клиентов, и мы гарантируем вам постоянный доступ к вашему контенту. Нет никаких сроков или дат, к которым Animate перестанет быть доступным», — сообщает компания.

Данное решение стало ответом на критику со стороны сообщества создателей контента, которые выразили свое недовольство после первоначального объявления о прекращении поддержки приложения. Пользователи были обеспокоены отсутствием альтернатив, аналогичных по функциональности.

