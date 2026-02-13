Sony выпустила флагманские TWS-наушники WF-1000XM6 за $330

Компания Sony представила флагманские беспроводные наушники WF-1000XM6. Относительно прошлого поколения WF-1000XM5, новая гарнитура изменилась как внешне, так внутри. Устройство получило переработанный матовый дизайн и зарядный кейс новой формы.

В WF-1000XM6 используется обновленный фирменный чип Integrated Processor V2, который поддерживает 32-битную обработку звука. WF-1000XM5 24-битную обработку. Благодаря этому новые наушники смогут предложить улучшенную четкость, динамический диапазон и детализацию.

Наушники оснащены 8,4-мм динамическими драйверами. Поддерживаются аудиокодеки AAC, SBC, LC3 и LDAC, а также технология Sony DSEE Extreme, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для повышения качества сжатых аудиофайлов. Для сопряжения есть Bluetooth 5.3 (LE), Auracast, Fast Pair и Swift Pair. Для самостоятельной настройки звука предлагается обновленный 10-полосный эквалайзер в приложении Sony Sound Connect. Наушники также поддерживают технологию 360 Reality Audio с отслеживанием положения головы.

За улучшение шумоподавления отвечает процессор QN3e, который работает втрое быстрее предшественника, и массив из восьми микрофонов. Это обеспечило на 25% более эффективное шумоподавление, особенно в средне- и высокочастотном диапазонах. Время автономной работы осталось прежним: до 8 часов от одного заряда и 24 часа с учетом кейса. Наушники поддерживают беспроводную зарядку, сенсорное и голосовое управление, интеллектуальные жесты, а также имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IPX4.

TWS-наушники Sony WF-1000XM6 доступны в серебристом и черном цветах по цене €300 или $330. Продажи уже стартовали. Вместе с TWS-моделью Sony выпустила и полноразмерные наушники WH-1000XM6 в расцветке Sand Pink (Песочно-розовый). Цена — €450 или $400.