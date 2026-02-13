Как технологии преображают футбол

С каждым годом технологии играют более важную роль в Чемпионатах мира, Олимпийских играх, теннисных турнирах, гонках Formula 1 и других спортивных мероприятиях. Приложения, использующие современные технологии, выделяют ключевые моменты, предоставляют аналитические данные и предлагают другие полезные функции. Они помогают игрокам, предоставляя полезную информацию о них самих, других игроках их команды и соперниках, а также предлагая ценные советы и способы улучшения их игры. Телеканалы, мобильные приложения и онлайн-платформы демонстрируют зрителям захватывающие эпизоды матчей, актуальные обзоры, аналитику в реальном времени, экспертный анализ и комментарии со всего мира.

А сейчас и искусственный интеллект стремительно врывается в спорт, преображая его до неузнаваемости. Именно благодаря искусственному интеллекту главное спортивное событие 2026 года, которым является Чемпионат мира по футболу FIFA, может стать самым технологичным состязанием в истории спорта, обойдя по масштабам используемых инноваций даже признанного лидера в этой области Formula 1. Ожидается, что более 6 млрд. болельщиков будут смотреть или взаимодействовать с Чемпионатом мира по футболу FIFA 26, при этом около 6,5 млн. человек заполнят стадионы в трех принимающих чемпионат странах — Канаде, Мексике и США.

Но перед тем, как погрузиться в исследование технологических новшеств, которые мы увидим на FIFA 26, официальным технологическим партнером которого является компания Lenovo, давайте поговорим о технологиях, которые уже стали привычными для футбола. А их не так уж и мало: технология определения офсайда, высокотехнологичный мяч Чемпионата мира, приложения на базе искусственного интеллекта и больших данных, технологии прямой трансляции, доступность для людей с ограниченными возможностями и удобная навигация для зрителей, модернизация стадионов и даже доставка еды дронами внутри стадионов.

Полуавтоматические технологии определения офсайда и линии ворот

Полуавтоматическая технология определения офсайда помогает судьям принимать быстрые и точные решения во время матчей. Это эволюция технологии видеопомощника арбитра, использовавшейся на Чемпионате мира 2018 года и впоследствии внедренной по всему миру. С помощью 12 специальных камер, установленных под крышей стадиона, которые отслеживают 29 различных стратегических точек, таких как конечности и положение каждого игрока, а также положение мяча, технология определения офсайда автоматически рисует линии, определяющие, находится ли игрок в положении вне игры, устраняя необходимость в трудоемкой ручной прорисовке. Эта технология точно показывает, где находится каждый игрок, и быстро определяет, находится ли он в положении вне игры. Кроме того, встроенный в мяч датчик, о котором мы расскажем чуть позже, передает данные с поразительной скоростью в видеоцентр, чтобы определить точный момент паса, что позволяет принимать более взвешенные решения.

Решения принимаются вне поля менее чем за 5 секунд. Чтобы помочь судье определить дальнейшие действия и держать болельщиков в курсе событий, на больших экранах стадиона демонстрируется 3D-анимированное видео инцидента. Полуавтоматическая технология определения офсайда также оповестит судей каждый раз, когда игрок, находящийся в офсайде, получит мяч. Чтобы исключить человеческие ошибки, также используется новый тип технологии определения пересечения линии ворот, которая передает решение судье, вместо того чтобы ему самому смотреть в камеру и принимать решение.

Разработчиком технологии определения офсайда и пересечения линии ворот, наряду с VAR является компания Hawk-Eye Innovations — мировой лидер в области прямых спортивных трансляций, который внедряет передовые технологии в сферу телевещания, судейства и анализа спортивных результатов. Hawk-Eye и FIFA сотрудничают с 2017 года, а начиная с Клубного чемпионата мира FIFA 2025 года Hawk-Eye интегрировала профессиональные рабочие станции Lenovo ThinkStation в систему VAR более быстрой обработки данных и ускоренного вывода решений на поле.

Высокотехнологичный мяч Чемпионата мира

Еще один инновационный продукт — это мяч турнира, использующий технологии Интернета вещей. Впервые такой мяч использовался на Чемпионате мира 2022 года и включал в себя специально разработанные компанией Adidas систему подвески, инерциальный измерительный блок, расположенный в центре мяча для определения движения, и сверхширокополосный датчик, превосходящий GPS или Bluetooth по точности определения положения. Используя аналогию с современными автомобилями, можно сказать, что этот мяч использует «технологию подключенного мяча» и передает данные в режиме реального времени в систему видеопомощи арбитра (VAR). Это обеспечивает беспрецедентный объем данных и информации, необходимых для игры. Технология также взаимодействует с полуавтоматической системой определения офсайда, позволяя судьям принимать более качественные и быстрые решения. Официальный мяч Чемпионата мира FIFA 2026, получивший название Trionda, ничуть не уступает по инновациям своему предшественнику.

Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные

Искусственный интеллект используется в футболе совершенно новыми, невиданными ранее способами. Он улучшает процессы принятия решений тренерами, позволяет искать и набирать таланты, использует носимые устройства с поддержкой искусственного интеллекта для мониторинга здоровья игроков, информирует тренеров о прогнозируемых травмах футболистов, дает возможность камерам следить за всеми движущимися объектами на поле без участия человека-оператора, контролирует температуру на стадионах, а также прогнозирует и управляет наплывом болельщиков.

В 2022 году институт Алана Тьюринга в Великобритании также разработал модель искусственного интеллекта для прогнозирования победителя Чемпионата мира. Используя данные всех Чемпионатов мира с 2002 года, эта модель предсказала Бразилию как потенциального победителя. И это лишь один и множества примеров других приложений на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, предназначенных для использования как на поле, так и за его пределами. Кроме того, анализ больших данных может помочь тренерам в развитии игроков и разработке новых тактик, так что развитие и поддержание успешной команды во многом зависит от анализа и использования наборов данных.

IТ-инфраструктура

Клубный чемпионат мира прошлого года стал важной вехой для FIFA, поскольку руководящий орган мирового футбола успешно реализовал новый формат организации соревнований. Задачи FIFA отражали как оперативные потребности в надежном IТ-оборудовании, так и амбиции в плане предоставления впечатлений, включая комплексное управление жизненным циклом устройств, технологии проведения турниров и управление площадками, цифровые VIP-мероприятия, оборудование для киберспорта, инфраструктуру для вещательных услуг и аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта.

Всего за полтора месяца компания Lenovo — технологический партнер Клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025 — создала полную аппаратную экосистему, включающую необходимую для поддержки вычислений ИИ IТ-инфраструктуру: ноутбуки с ИИ, смартфоны, планшеты и аудио- и видеооборудование. В условиях жестких временных рамок турнира у Lenovo было всего 2,5 дня на подготовку каждого стадиона. Помимо поставки оборудования, компания разместила своих специалистов по организации цифровых рабочих мест на всех площадках турнира, которые работали совместно с технологическими командами FIFA, чтобы обеспечить бесперебойную работу каждого объекта. Более 150 сотрудников Lenovo были мобилизованы для развертывания 7500 единиц оборудования на 12 стадионах по всей территории США, в техническом командном центре турнира в Майами и в международном вещательном центре в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Эти инструменты помогли обеспечить проведение турнира, сбор контента и совместную работу, а также поддержку на месте на протяжении всего соревнования.

Голограммы

FIFAe — организатор киберспортивных турниров по играм серии FIFA — использовала голографическую технологию, работающую на базе искусственного интеллекта Lenovo на соревнованиях FIFAe Finals, проходивших в декабре 2025 года в Эр-Рияде. Голограммы использовались для развлечения болельщиков, отображения информации о мероприятии и навигации, интерактивного взаимодействия с гостями соревнований, а также реализации товаров с символикой турнира FIFA. При входе на стадион гостей приветствовали голограммы членов киберспортивной команды Саудовской Аравии. В фан-зонах болельщики могли делать селфи с голограммами талисманов турнира и игроков, в том числе с голограммой президента FIFA Джанни Инфантино, и побеседовать с ИИ-аватарами легенд киберспорта.

Голографическая технология также была продемонстрирована на жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в Вашингтоне 5 декабря прошлого года и будет использоваться на стадионах предстоящего мундиаля, фан-фестивалях и других мероприятиях по всей Северной Америке в этом году.

Цифровые бейджи

Учитывая, что на каждом матче FIFA обычно присутствуют сотни VIP-персон, а список гостей постоянно меняется, перед организаторами давно и остро стояла задача сделать цифровые именные бейджи, которые можно было бы быстро и легко персонализировать в день матча. Для клубного Чемпионата мира 2025 года Lenovo Research разработала решение со специальным механизмом крепления, позволяющее использовать планшеты Lenovo Tab K11 и смартфоны Motorola edge в качестве цифрового бейджа, способного вращаться, выдвигаться и адаптироваться к различным конфигурациям сидений. Для бесперебойной и безопасной подзарядки устройств был разработан специальный бокс для хранения таких устройств, их зарядки и быстрой доставки в нужное место.

Помимо возможности обновлять распределение VIP-мест в режиме реального времени и быстро управлять навигацией болельщиков, такое решение позволяет демонстрировать эксклюзивный контент для гостей выделенных зон обслуживания. Например, вести прямые трансляции игры с разных ракурсов, показывать повторы и аналитику на основе искусственного интеллекта в прямом эфире. Технология успешно прошла тестирование на играх в Майами, Нью-Йорке и Нью-Джерси и будет применена на спортивных мероприятиях FIFA в дальнейшем. Учитывая, что на Чемпионате мира по футболу FIFA 2026 будет использоваться 16 стадионов, каждый со своей уникальной расстановкой мест, такая технологическая гибкость приобретает для организаторов первостепенное значение.

Устранение сбоев и угроз

Помимо внедрения новых технологий для крупных спортивных мероприятий, таких как Чемпионат мира по футболу, новаторам, разработчикам и оперативным группам необходимо решать часто упускаемые из виду вопросы, в число которых входят сбои в работе технологий или приложений. Так что тестирование производительности и оценка IТ-инфраструктуры и приложений в различных сценариях использования до начала игры являются не менее важными технологическими элементами чемпионата.

Организаторы игр и службы безопасности должны изучить риски потенциальных физических угроз и кибератак и заблаговременно внедрить соответствующие меры защиты. Например, проведение террористической атаки с использованием дронов на крупных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу, сейчас намного проще осуществить, поскольку технологии становятся дешевле и доступнее. И по этой причине для борьбы с потенциальными атаками дронов на Чемпионате мира FIFA 2022 были подготовлены специальные перехватчики, цель которых заключалась в выводе из строя или перемещении опасных дронов на безопасное расстояние от стадионов.

Судейские камеры

После успешного тестирования нагрудных камер арбитров на турнире Club World Cup 2025 FIFA вновь будет использовать эту технологию на Чемпионате мира по футболу в этом году. В этот раз организаторы обещают улучшенное качество благодаря ИИ-стабилизации от Lenovo, что обеспечит дополнительные видеопотоки для вещателей и создаст для болельщиков новый формат просмотра, демонстрируя динамику матча с уникального ракурса: глазами судьи.

Расширяя горизонты с Lenovo

Сегодня Lenovo и FIFA совместно разрабатывают ряд инноваций для улучшения впечатлений как команд, так и болельщиков. Это инновационный план также будет реализован на Чемпионате мира по футболу среди женщин FIFA 2027 в Бразилии. Продукты, услуги и решения Lenovo, включая новый набор инноваций, использующих и развивающих искусственный интеллект, культовые ноутбуки ThinkPad, планшеты, мобильные телефоны Motorola и серверы — от инноваций в области искусственного интеллекта до устройств и инфраструктуры центров обработки данных — будут интегрированы в турнир. И эти технологии позволят улучшить впечатления болельщиков на стадионах и в глобальных трансляциях, расширить возможности аналитики и демократизировать доступ к данным для всех стран мира, где играют в футбол. Но будущий Чемпионат мира удивит болельщиков и другими решениями!

Football AI Pro

Созданный с использованием платформы Lenovo AI Factory, интеллектуальный футбольный ассистент Football AI Pro представляет собой специализированный инструмент футбольного анализа. Этот суперагент координирует работу множества интеллектуальных агентов, которые обрабатывают миллионы данных, анализируют более 2000 различных метрик и формируют быстрые и точные выводы. Несколько агентов одновременно погружаются в исторические и тактические данные FIFA, формируя точечные инсайты и ответы с богатым контекстом — визуализациями, видео и 3D аватарами — всего за секунды. Используя эту базу знаний, Football AI Pro умеет отвечать на запросы аналитиков, тренеров и игроков команд в реальном времени, предоставляя ценные аналитические выводы и безопасную среду для тактических симуляций с проверенными данными и высоковероятными решениями.

Умные стадионы

Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 станет крупнейшим событием в истории человечества. Не только в плане спорта, но и в аспектах, требующих применения самых передовых технологий, логистики и развлечений. Во время финала грядущего мундиаля будет загружено, обработано и передано больше данных, чем когда-либо в истории человечества, и этот чемпионат мира будет проходить на «умных» стадионах по всей Северной Америке.

Умные стадионы и цифровые двойники объектов еще находятся в разработке, для чего используются ИИ-технологии Lenovo. Они лягут в основу интеллектуального центра управления, который станет опорной платформой для всех функциональных направлений FIFA, обеспечивая аналитические ежедневные сводки, формируемые ИИ. Центр будет в режиме реального времени отслеживать все операции Чемпионата мира по футболу FIFA 2026, помогая официальным лицам выявлять ключевые тенденции в масштабах турнира и, при необходимости, оперативно на них реагировать. Цифровые двойники стадионов будут отслеживать ситуацию на стадионах и вокруг них, и помогать организаторам принимать решения в режиме реального времени для оптимизации проведения мероприятий.

Кроме того, вся инфраструктура турнира будет объединена в единую цифровую среду благодаря системе Smart Wayfinding от Lenovo. Города, фан-зоны, достопримечательности, стадионы и все ключевые точки интереса станут доступными для исследования в интерактивном пространстве. Это новый уровень глобальной мобильности, точности и управляемости навигацией.

3D-аватары

Одним из наиболее заметных нововведений на Чемпионате мира по футболу FIFA 2026 станет интеграция цифровых аватаров в систему судейских технологий и трансляций матчей. Речь идет о создании 3D-аватаров игроков турнира на основе трехмерных моделей и передовых технологий генеративного искусственного интеллекта. Эти цифровые двойники призваны повысить эффективность и точность решений, принимаемых судейской бригадой FIFA. Аватары будут использоваться в 3D-анимациях, прежде всего при демонстрации офсайд эпизодов, обеспечивая зрителям — как на стадионах, так и у экранов — более глубокий визуальный контекст. Кроме того, они будут точно воспроизводить индивидуальные антропометрические параметры каждого футболиста.

До встречи на Чемпионате мира!

Нам остается только напомнить, что Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, с матчем открытия в Мексике и финалом в Нью-Йорке/Нью-Джерси. А Lenovo и FIFA позаботятся, чтобы у вас была возможность насладиться самым крупным футбольным праздником из любой точки мира!