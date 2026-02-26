ИИ-видеоредактор Adobe Firefly теперь может создавать черновой вариант из отснятого материала

Видеоредактор Adobe Firefly получил новую функцию под названием Quick Cut, которая использует искусственный интеллект для автоматического монтажа основного видеоматериала и дополнительных кадров (B-roll) в черновой вариант ролика на основе инструкций пользователя.

Обычно для монтажа нужно загрузить все материалы в редактор и вручную расставлять переходы. С помощью новой функции Quick Cut достаточно описать желаемый результат на естественном языке, и инструмент автоматически удалит ненужные части видеоматериала и соберет разные дубли, используя подходящие кадры для создания плавных переходов.

В специальном поле видеоредактора Firefly можно задать параметры, такие как соотношение сторон и темп переходов, или добавить дополнительный B-roll материал. Quick Cut можно применить ко всему проекту, к определенному временному диапазону или к выбранным клипам. Можно добавить дополнительные кадры и использовать одну из доступных в Firefly видеомоделей для создания коротких переходов.

В Adobe подчеркнули, что цель Quick Cut — предоставить черновой вариант видео, поэтому редакторам все равно потребуется корректировать элементы, склеивать дубли и дорабатывать переходы для финального монтажа. По словам руководителя отдела разработки инструментов для видеомонтажа и ИИ Майка Фольгнера (Mike Folgner), главное для пользователей, создателей контента и маркетологов — «необходимость быстрого результата, техники, экономящие время, которые позволят им как можно быстрее воплотить свое творческое видение».

«Мы точно знаем, что некоторые рутинные этапы видеомонтажа, например, упорядочивание фрагментов, не приносят им удовольствия и не дают новых идей. Им нравится добавлять что-то свое. Поэтому Quick Cut призван помочь создателям, у которых есть набор медиафайлов, очень быстро найти сюжет и как можно быстрее создать готовый видеоролик», — добавил Фольгнер.

Adobe также добавила в Firefly возможности редактирования видео на основе промптов, позволяющие пользователям на естественном языке указывать ИИ-модели, как редактировать элементы видео, цвета и ракурсы камеры, а также представление на временной шкале для удобной настройки кадров, звука и других характеристик.