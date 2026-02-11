spot_img
11 февраля, 2026
Samsung объявил дату презентации Galaxy Unpacked

Samsung Galaxy Unpacked 2026

Компания Samsung анонсировала очередную презентацию Galaxy Unpacked — она пройдет 25 февраля в 10:00 PST (22:00 по бакинскому времени). Трансляция будет доступна на сайте компании и на YouTube.

На мероприятии будут представлены смартфоны серии Galaxy S26, в которую войдут три модели – базовая S26, S26+ и S26 Ultra. Также ожидается анонс наушников Galaxy Buds нового поколения – Buds 4 и Buds 4 Pro. Одним из главных нововведений, которое получит Galaxy S26 Ultra, должна стать функция Privacy Display, скрывающая изображение на экране от посторонних глаз.

Как и в предыдущие годы, компания уже открыла предварительную регистрацию — пользователям предложен гарантированный бонус и шанс на крупный выигрыш. Все пользователи, которые пройдут регистрацию на официальном сайте до начала мероприятия, получат купон в размере $30. Купон предназначен исключительно для покупки дополнительных аксессуаров (чехлов, зарядок), которые будут приобретаться одновременно с предзаказом нового Galaxy S26.

Кроме того, среди участников программы предпродаж будет разыграна подарочная карта на сумму $5000 для покупок на сайте Samsung.com. Для участия в розыгрыше достаточно просто оставить свои данные в системе регистрации. Розыгрыш проводится только среди совершеннолетних жителей США.

