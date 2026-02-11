Ferrari ilk elektromobilinin interyerini nümayiş etdirdi — dizayn Coni Ayvdandır

Ferrari hələ ki, Luce adlı ilk elektromobilini rəsmi olaraq təqdim etməyib, amma gələcək yeniliklə bağlı maraqlı detalları artıq açıqlayıb. Şirkət avtomobilin interyer elementlərini göstərib — onların dizaynı isə Apple-ın sabiq baş dizayneri Coni Ayvın rəhbərlik etdiyi LoveFrom studiyasına məxsusdur.
Sərgi zalında jurnalistlərə ön oturacaq, alətlər paneli ilə birlikdə sükan, ötürücü qolu olan mərkəzi konsol və salonun bir neçə digər detalı təqdim olunub. Wired nəşrinin məlumatına görə, elementlərin böyük hissəsi alüminium, şüşə və dəridən hazırlanıb — minimalist, premium və texnoloji ruhda.
Ferrari bu layihədə Corning (Gorilla Glass qoruyucu şüşələrinin istehsalçısı) və Samsung ilə əməkdaşlıq edib. Nümayiş nümunəsində Samsung-un OLED displeyləri istifadə olunub. Anodlaşdırılmış alüminium korpusa malik çoxqatlı alətlər paneli üç ekrandan ibarətdir, lakin maraqlı məqam odur ki, sürətölçənin göstəricisi analoq oxla göstərilir.
Sükanın sağ tərəfində dönən kronşteyn üzərində quraşdırılmış, iPad-i xatırladan displey yerləşdirilib. Digər diqqətçəkən detal isə daxilində ekran olan alış açarıdır.
Gözləntilərə görə, Ferrari Luce elektromobilinin xarici görünüşü bu ilin may ayında ictimaiyyətə təqdim olunacaq.