Samsung nəhayət Galaxy Buds4 qulaqlıqlarını anons etdi

Uzun müddətdir davam edən sızıntılar və yayılan render görüntülərindən sonra Samsung yeni qulaqlıqları — Galaxy Buds4 modelinin yaxın zamanda təqdim olunacağını rəsmi şəkildə təsdiqləyib. Müvafiq tizer Galaxy Unpacked tədbirinin Hindistandakı Amazon səhifəsində paylaşılıb.
Yayımlanan görüntüdə daha yüksək səviyyəli Galaxy Buds4 Pro modelinin silueti göstərilir və o, daha əvvəl internetə sızdırılmış dizayn renderləri ilə tam uyğun gəlir. Pro versiyası ilə yanaşı, standart Galaxy Buds4 modelinin də təqdim olunacağı gözlənilir.
Sızıntılara əsasən, Samsung şarj qutusunun dizaynını dəyişəcək — o, daha düzbucaqlı formada olacaq və yarımşəffaf qapaqla təchiz ediləcək. Qulaqlıqlar isə daxilə yerləşən (in-ear) konstruksiyanı qoruyacaq, Pro versiyası isə daha effektiv səs izolyasiyası üçün silikonla gələcək. Bundan əlavə, iki rəngli dizayn və korpusda düz səth elementlərinin istifadə olunacağı bildirilir.
Galaxy Buds4 və Buds4 Pro modellərinin yeni Galaxy S26 smartfon seriyası ilə birlikdə 25 fevral tarixində keçiriləcək Galaxy Unpacked tədbirində təqdim ediləcəyi gözlənilir. Şayiələrə görə, Avropa bazarında qiymətlər müvafiq olaraq 179 və 249 avro təşkil edəcək.