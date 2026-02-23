Pure Storage меняет название на Everpure и объявляет о покупке 1touch

Компания Pure Storage объявила о ребрендинге: теперь она будет работать под названием Everpure. Одновременно компания сообщила о намерении приобрести разработчика решений в сфере интеллектуального анализа данных — 1touch.

Ребрендинг отражает стратегическую трансформацию бизнеса: от поставщика систем хранения к комплексной платформе управления корпоративными данными в эпоху искусственного интеллекта. В компании подчеркивают, что новое название символизирует фокус на непрерывности, гибкости и интеллектуальной обработке данных.

По словам генерального директора Чарльза Джанкарло (Charles Giancarlo), изменение бренда связано с эволюцией архитектуры Enterprise Data Cloud и сервисной модели Evergreen. «Everpure отражает масштаб той компании, которой мы стали. Мы помогаем организациям не просто хранить данные, а извлекать из них реальную ценность», — отметил он. Руководство также подчеркивает, что ключевая задача — обеспечить предприятиям возможность безопасно и эффективно использовать данные в проектах ИИ.

Приобретение 1touch должно усилить возможности платформы за счет технологий обнаружения, классификации и контекстуализации данных. Интеграция этих инструментов позволит клиентам быстрее превращать разрозненные массивы информации в структурированные и пригодные для аналитики активы. Объединение с Everpure создаст основу для перехода компаний от пилотных ИИ-инициатив к промышленному внедрению. Завершение сделки ожидается во втором квартале финансового 2027 года. Финансовые условия не раскрываются. Эксперты рынка отмечают, что шаг демонстрирует стремление Everpure занять более широкую позицию в экосистеме корпоративных данных — на стыке инфраструктуры, управления и ИИ-аналитики.