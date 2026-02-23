spot_img
24 февраля, 2026
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовAzercell укрепляет устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры в рамках проекта «Группа Антикризисного Управления» (BİQ)

Azercell укрепляет устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры в рамках проекта «Группа Антикризисного Управления» (BİQ)

Azercell

Лидирующий мобильный оператор страны «Azercell Telecom» приступил к реализации очередного этапа проекта «Группа антикризисного управления», направленного на обеспечение бесперебойности телекоммуникационной инфраструктуры в условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций. В рамках проекта ключевыми приоритетами определены развитие механизмов координации деятельности на национальном уровне и дальнейшее укрепление устойчивости телекоммуникационной сети.

По инициативе Azercell состоялась стратегическая встреча с участием представителей Космического агентства Азербайджанской Республики и ООО «Aztelekom». В ходе обсуждений был представлен поэтапный план реализации проекта и рассмотрены направления деятельности, предусмотренные дорожной картой. Особое внимание уделено дальнейшему укреплению координации между партнёрскими структурами.

Проект реализуется под лозунгом «Устойчивая связь — безопасная жизнь!» и предусматривает формирование интегрированной модели регионального управления ресурсами. Инициатива направлена на внедрение механизмов оперативного восстановления услуг связи в кризисных и чрезвычайных ситуациях, а также на повышение готовности к системной и плановой реализации аварийно-восстановительных мероприятий.

Разработанная модель сотрудничества обеспечивает оперативный обмен информацией между задействованными структурами и оптимальное распределение ресурсов, что дополнительно усиливает устойчивость национальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Начальный этап проекта был успешно завершён в 2024 году. В результате были сформированы специализированные группы антикризисного управления, проведены региональные симуляционные тестирования и достигнуты значимые результаты по оптимизации времени восстановления услуг связи.

Предыдущая статья
Мегапроект Stargate зашел в тупик, OpenAI осталась без собственных дата-центров
Следующая статья
Pure Storage меняет название на Everpure и объявляет о покупке 1touch
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,816ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»