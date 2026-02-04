spot_img
4 февраля, 2026
Почему токены теряют в цене после листинга: взгляд через призму рынка

В последние месяцы в медиапространстве и внутри профессионального сообщества всё чаще обсуждается тема перформанса токенов после листинга на крупных биржах. Во многом эти дискуссии связаны с расхождением между ожиданиями участников рынка и текущими рыночными реалиями.

Важно подчеркнуть, что динамика цен токенов в данный период не является прямым следствием самого факта листинга. Она в большей степени отражает общие условия рынка в 2025 году, которые остаются неблагоприятными для сегмента альткоинов в целом. Повышенная волатильность и слабый перформанс носят рыночный и цикличный характер, а не связаны с особенностями отдельных платформ или процедур листинга.

Аналитические материалы Binance Research помогают рассматривать происходящее в более широком контексте и указывают на влияние макрорыночных факторов, затрагивающих альткоины по всей индустрии.

Ключевой вывод заключается в том, что волатильность альткоинов в 2025 году является структурной особенностью текущего рыночного цикла, а не индикатором проблем конкретных листингов или торговых площадок. Оценка постлистингового перформанса требует учета общей рыночной ситуации, а не анализа отдельных событий в отрыве от контекста.

