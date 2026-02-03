spot_img
4 февраля, 2026
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

ИИ

Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и начальник Национального штаба по ИИ Эрез Аскаль. Церемония подписания прошла при участии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Искусственный интеллект — это не просто инструмент будущего, а инструмент настоящего, устремляющийся в завтрашний день. Мы должны обеспечить себе лидирующие позиции в этой области, и я думаю, что вместе мы сможем добиться гораздо большего и лучших результатов», — отметил Биньямин Нетаньяху.

Соглашение представляет собой важный этап в развитии тесных связей Азербайджана и Израиля. В рамках сотрудничества стороны планируют углублять партнерство в области высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры, применения ИИ в критически важных гражданских секторах, подготовки специалистов и проведения совместных исследований.

