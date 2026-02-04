Топ-10 самых производительных Android-планшетов января по версии AnTuTu

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам января. Как и всегда, тестировались мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Лидером рейтинга по версии AnTuTu стал Honor MagicPad 3 Pro 13.3, оснащенный процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Планшет набрал 4 032 958 баллов. Второе место занимает OPPO Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite с результатом в 3 392 197 баллов, третье — H3C MegaBook с чипом Intel Ultra 5 228V с 3 372 299 баллами.

Далее в Топ-10 вошли OnePlus 2 Pro, Lenovo Legion Y700 Gen 4, Red Magic Gaming Tab 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro, iQOO Pad 5 Pro, Vivo Pad 5 Pro и Redmi K Pad.