spot_img
4 февраля, 2026
spot_img
ДомойТехнологииПланшетыТоп-10 самых производительных Android-планшетов января по версии AnTuTu

Топ-10 самых производительных Android-планшетов января по версии AnTuTu

AnTuTu

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам января. Как и всегда, тестировались мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Лидером рейтинга по версии AnTuTu стал Honor MagicPad 3 Pro 13.3, оснащенный процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Планшет набрал 4 032 958 баллов. Второе место занимает OPPO Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite с результатом в 3 392 197 баллов, третье — H3C MegaBook с чипом Intel Ultra 5 228V с 3 372 299 баллами.

Далее в Топ-10 вошли OnePlus 2 Pro, Lenovo Legion Y700 Gen 4, Red Magic Gaming Tab 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro, iQOO Pad 5 Pro, Vivo Pad 5 Pro и Redmi K Pad.

Предыдущая статья
Почему токены теряют в цене после листинга: взгляд через призму рынка
Следующая статья
«Nar» и Фонд молодежи Азербайджана дают старт проекту «GəncVİZYON»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»