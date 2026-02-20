По примеру Австралии многие страны стали задумываться о запрете соцсетей для детей

В декабре прошлого года Австралия стала первой в мире страной, которая запретила соцсети для детей и подростков до 16 лет. Закон коснулся большинства крупнейших платформ — Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Кроме того, власти заявили, что список соцсетей будет меняться по мере появления и распространения новых.

Сейчас правительства более чем десятка стран мира поднимают вопрос об ограничении доступа к соцсетям для детей. Запрет планирует ввести Испания, в марте общественные обсуждения начнутся в Великобритании. В Австрии и Франции также уже озвучены предложения об ограничении доступа несовершеннолетних к соцсетям.

В отдельных случаях уже вводятся ограничения в отношении юных пользователей TikTok, Instagram и YouTube. Например, в штате Флориде (США) уже начал действовать запрет на доступ к соцсетям лиц до 14 лет, а в штатах Калифорния и Нью-Йорк приняли законы, требующие предупреждающих надписей о потенциальном вреде соцсетей для детей и подростков.

В приложениях часто используются алгоритмы персонализации того, что ищут пользователи на основе их активности в интернете — считается, что эта функция загоняет молодёжь в опасную онлайн-среду. Также существует мнение, что чрезмерное использование смартфонов и потоки уведомлений отрицательно влияют на сон и развитие мозга.

На саммите по искусственному интеллекту в Нью-Дели, который проходит на этой неделе, глава Министерства по вопросам электроники и информационных технологий Индии заявил, что власти страны ведут с операторами соцсетей переговоры о введении возрастных ограничений. На мероприятии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, он предупредил о необходимости защиты детей и подростков от негативных последствий использования соцсетей и чат-ботов с ИИ. Он также поставил под сомнение непредвзятый характер рекомендательных алгоритмов на платформах.

Недавние исследования в США и Европе показали, что учетные записи на платформах есть у 93% учащихся средних школ. Большинство подростков в возрасте от 13 до 17 лет ежедневно пользуется YouTube, TikTok и Instagram, а около 20% находятся там «почти постоянно». Со своей стороны, правозащитники предупреждают, что возрастные ограничения — слишком грубая мера, и запреты могут привести к обратному результату. Радикальные решения могут отрезать подростков от источников общения, поиска поддержки и средств обучения.