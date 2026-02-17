OPPO Watch S ağıllı saatlarının qlobal versiyası təqdim olundu

OPPO şirkəti Watch S ağıllı saatlarını beynəlxalq bazarda rəsmi şəkildə satışa çıxarıb. Texniki xüsusiyyətlər baxımından model Çin versiyası ilə eyni qalsa da, Avropa bazarında qiymətlər fərqli olub.
Cihaz artıq Avropada satışdadır: Almaniyada OPPO Watch S 259 avro, İspaniyada 209 avro, Fransada isə 230 avro qiymət etiketi ilə təklif olunur.
Saat 464×464 piksel təsvir ölçüsünə malik 1,46 düymlük AMOLED ekranla təchiz edilib. Korpus IP68 və 5 ATM standartlarına uyğun qorunma səviyyəsi təqdim edir. Qurğu BES2800BP prosessoru, 4 GB operativ yaddaş və eMMC daxili yaddaşla işləyir.
Model ürək döyüntüsünü, qandakı oksigen səviyyəsini izləyə bilir və 100-dən çox idman rejimini dəstəkləyir. Marşrutların qeydiyyatı üçün GPS (L1 + L5) modulu istifadə olunur.
339 mAh tutumlu batareya adi istifadə zamanı təxminən 10 gün, intensiv rejimdə isə 7 günə qədər işləmə müddəti vəd edir.