spot_img
17 февраля, 2026
spot_img
ДомойТехнологииНоутбукиБизнес-ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 получили процессоры Intel Core Ultra 300 и...

Бизнес-ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 получили процессоры Intel Core Ultra 300 и антибликовые экраны

Asus ExpertBook B3 G2

Компания Asus обновила линейку ноутбуков ExpertBook B, выпустив модели ExpertBook B3 G2 на базе новых процессоров Intel Core Ultra 300. Серия ExpertBook B — это бизнес-ноутбуки с возможностью гибкого выбора аппаратных конфигураций, разработанные для предприятий, которые придают первостепенное значение безопасности, надежности и эффективности использования ИИ.

Ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 будут предложены с 14- и 16-дюймовыми дисплеями, каждая модель доступна в широком спектре конфигураций. Производительность обеспечивают процессоры от Core Ultra 5 325 до Core Ultra 7 366H. Модификации Core Ultra X с высокопроизводительной интегрированной графикой в данной серии не представлены.

Все модели оснащены качественными IPS-матрицами с разрешением 1080p или 1440p. Базовые версии предлагают 8/256 Gb памяти. Предусмотрен свободный слот для второго SSD, поддержка беспроводных сетей Wi-Fi 6E/7 и два универсальных порта Thunderbolt 4. За автономность отвечают аккумуляторы емкостью 50 или 63 Вт·ч.

Как и остальные модели бизнес-серии ExpertBook, новые ноутбуки получили ряд специфических опций — сертификацию безопасности согласно стандарту NIST SP 800-193, эффективное антибликовое покрытие экрана, физическую защиту по стандарту MIL-STD-810H и различные программные функции.

Предыдущая статья
OPPO Watch S ağıllı saatlarının qlobal versiyası təqdim olundu
Следующая статья
ASUS yenilənmiş ExpertBook B3 G2 noutbuk seriyasını təqdim edib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,820ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»