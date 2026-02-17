Бизнес-ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 получили процессоры Intel Core Ultra 300 и антибликовые экраны

Компания Asus обновила линейку ноутбуков ExpertBook B, выпустив модели ExpertBook B3 G2 на базе новых процессоров Intel Core Ultra 300. Серия ExpertBook B — это бизнес-ноутбуки с возможностью гибкого выбора аппаратных конфигураций, разработанные для предприятий, которые придают первостепенное значение безопасности, надежности и эффективности использования ИИ.

Ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 будут предложены с 14- и 16-дюймовыми дисплеями, каждая модель доступна в широком спектре конфигураций. Производительность обеспечивают процессоры от Core Ultra 5 325 до Core Ultra 7 366H. Модификации Core Ultra X с высокопроизводительной интегрированной графикой в данной серии не представлены.

Все модели оснащены качественными IPS-матрицами с разрешением 1080p или 1440p. Базовые версии предлагают 8/256 Gb памяти. Предусмотрен свободный слот для второго SSD, поддержка беспроводных сетей Wi-Fi 6E/7 и два универсальных порта Thunderbolt 4. За автономность отвечают аккумуляторы емкостью 50 или 63 Вт·ч.

Как и остальные модели бизнес-серии ExpertBook, новые ноутбуки получили ряд специфических опций — сертификацию безопасности согласно стандарту NIST SP 800-193, эффективное антибликовое покрытие экрана, физическую защиту по стандарту MIL-STD-810H и различные программные функции.