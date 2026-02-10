spot_img
10 февраля, 2026
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиFerrari показала интерьер нового электромобиля Luce, созданный студией Джони Айва

Ferrari показала интерьер нового электромобиля Luce, созданный студией Джони Айва

Ferrari

Итальянская компания Ferrari показала интерьер нового автомобиля Luce. Это первый полностью электрический автомобиль компании. Интерьер Luce довольно сильно контрастирует с тем, что можно было видеть в салонах других машин Ferrari. За его дизайн отвечает студия LoveFrom, созданная ушедшим из Apple главным дизайнером Джони Айвом.

Ferrari

По мнению Айва, современным автомобилям не хватает «тактильности», поэтому многие опции, например, контроль кресел и кондиционера, выполнены не в сенсорном виде, а в виде физических переключателей.

В салоне можно выделить три основных элемента: руль с панелью приборов, большой поворотный экран с блоком клавиш и центральная консоль с переключателем коробки передач. Дизайн совмещает в себе современные технологии с некоторыми оттенком ретро. Например, на передней панели расположены три экрана, но выполнены они так, как будто это классические приборы.

Корпус поворотного экрана почти квадратный, он больше похож на отдельное портативное электронное устройство. У него есть аналоговые элементы управления и даже механические часы. Салон изобилует элементами из стекла Corning Gorilla Glass и алюминиевыми панелями в цветах, привычных по iPhone.

На электронном ключе размещен крупный цветной экран E Ink с логотипом Ferrari на желтом фоне. Когда ключ вставляется в гнездо на консоли, экран тускнеет.

Ferrari

Предыдущая статья
Discord будет требовать подтверждать личность для доступа к взрослому контенту
Следующая статья
OpenAI начала тестирование рекламы в ChatGPT
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,825ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»