Ferrari показала интерьер нового электромобиля Luce, созданный студией Джони Айва

Итальянская компания Ferrari показала интерьер нового автомобиля Luce. Это первый полностью электрический автомобиль компании. Интерьер Luce довольно сильно контрастирует с тем, что можно было видеть в салонах других машин Ferrari. За его дизайн отвечает студия LoveFrom, созданная ушедшим из Apple главным дизайнером Джони Айвом.

По мнению Айва, современным автомобилям не хватает «тактильности», поэтому многие опции, например, контроль кресел и кондиционера, выполнены не в сенсорном виде, а в виде физических переключателей.

В салоне можно выделить три основных элемента: руль с панелью приборов, большой поворотный экран с блоком клавиш и центральная консоль с переключателем коробки передач. Дизайн совмещает в себе современные технологии с некоторыми оттенком ретро. Например, на передней панели расположены три экрана, но выполнены они так, как будто это классические приборы.

Корпус поворотного экрана почти квадратный, он больше похож на отдельное портативное электронное устройство. У него есть аналоговые элементы управления и даже механические часы. Салон изобилует элементами из стекла Corning Gorilla Glass и алюминиевыми панелями в цветах, привычных по iPhone.

На электронном ключе размещен крупный цветной экран E Ink с логотипом Ferrari на желтом фоне. Когда ключ вставляется в гнездо на консоли, экран тускнеет.