Dell Technologies переосмысливает современный центр обработки данных для эпохи ИИ

На проходящем в Лас-Вегасе мероприятии Dell Technologies World компания Dell Technologies представила новое поколение инновационных решений в области хранения данных, вычислительных ресурсов, киберустойчивости и автоматизации, созданных для обеспечения работы современных центров обработки данных.

Искусственный интеллект масштабируется быстрее, чем рассчитаны большинство центров обработки данных, а приложения, обеспечивающие работу бизнеса, не могут ждать. Предприятия не могут позволить себе роскошь выбора между будущим и настоящим. Новейшие инновации Dell в области хранения данных, вычислительных ресурсов, киберустойчивости и автоматизации созданы для обеспечения и того, и другого.

Устранение компромиссов в хранении данных

Dell PowerStore Elite — это интеллектуальная открытая платформа хранения данных, которая сочетает в себе программное обеспечение на основе ИИ, оборудование следующего поколения и модернизацию без прерывания работы. Платформа втрое увеличивает производительность и плотность по сравнению с предыдущими поколениями, вмещает до 5,8 петабайт эффективной емкости в одном устройстве форм-фактора 3U и обеспечивается лучшей в отрасли гарантией сокращения объема данных в соотношении 6:1. Созданная на основе стандартной флэш-памяти E3, платформа PowerStore Elite снижает стоимость рабочей нагрузки, сохраняя при этом модульность и возможность модернизации каждого компонента, включая диски, контроллеры и сетевое оборудование, что позволяет организациям развивать свою инфраструктуру без простоев или миграции данных.

Переосмыслите вычисления и охлаждение

Серверы Dell PowerEdge 18-го поколения обеспечивают повышение производительности до 70% и консолидацию в соотношении 13:1 благодаря усовершенствованным системам воздушного и жидкостного охлаждения. Организации получают значительно больше вычислительных мощностей на той же площади благодаря встроенным системам управления и безопасности.

Искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и ресурсоемкие задачи: серверы Dell PowerEdge M9825 с жидкостным охлаждением и процессорами AMD EPYC 6-го поколения обеспечивают модульные, сверхплотные вычислительные мощности в интегрированных на заводе стойках IR7000. Разработанные для следующего поколения задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных рабочих нагрузок, они надежно масштабируются за пределы возможностей стоек с воздушным охлаждением, снижая риски развертывания и обеспечивая предсказуемую, высокоэффективную производительность.

Искусственный интеллект на базе PCIe в масштабе: новые серверы Dell PowerEdge XE5845 и XE7845 следующего поколения с воздушным охлаждением обеспечивают более высокую производительность и большую гибкость для развертывания систем искусственного интеллекта на базе PCIe, поддерживая графические процессоры следующего поколения.

Высокопроизводительные вычислительные системы с воздушным охлаждением: Dell PowerEdge R9825 (двухсокетный, 3U) и R9815 (односокетный, 2U) оснащены процессорами AMD EPYC 6-го поколения, обеспечивающими высокую плотность ядер — до 256 ядер на систему — и увеличенную пропускную способность ввода-вывода для ресурсоемких задач без необходимости жидкостного охлаждения или модернизации центров обработки данных.

Консолидация предприятия: Dell PowerEdge R9810 — это высокопроизводительный односокетный сервер форм-фактора 2U, работающий на базе процессора Intel следующего поколения под кодовым названием Diamond Rapids, обеспечивающего удвоенную пропускную способность памяти, увеличенную емкость кэша и до 50% увеличение количества ядер за счет расширения PCIe.

Экономичные вычислительные ресурсы: 1U Dell PowerEdge R8815 и R6815 включают процессоры AMD EPYC 6-го поколения и объединяют традиционные двухсокетные конфигурации на эффективных односокетных платформах, снижая затраты на электроэнергию, охлаждение и лицензирование.

Универсальные и высокопроизводительные платформы с AMD EPYC: Dell PowerEdge R7815 предлагает гибкие конфигурации PCIe Gen6 и накопителей. R7815xd расширяет возможности односокетной конструкции для сред с высокой плотностью хранения данных, а двухсокетный R7825 расширяет масштабируемость для плотной виртуализации и аналитики.

Объединение киберустойчивости

От атак с использованием ИИ до программ-вымогателей — современные киберугрозы становятся все более изощренными и разрушительными. Организациям необходимы обнаружение угроз, унифицированное управление защитой и быстрое восстановление, работающие вместе в рамках единой операционной модели.

Dell PowerProtect One — это самая комплексная в мире платформа киберустойчивости, специально разработанная для защиты, обнаружения и быстрого восстановления критически важных для бизнеса данных в любой среде. Она объединяет Dell PowerProtect Data Manager для управления и оркестровки защиты и Dell PowerProtect Data Domain для безопасного и эффективного хранения данных под единым управлением. PowerProtect One сокращает операционные затраты и обеспечивает единый опыт благодаря поддержке сторонних разработчиков и централизованной видимости, что снижает накладные расходы на управление на 50%, обеспечивая при этом лучшее в мире сокращение и восстановление данных в масштабе.

Dell Cyber Detect расширяет возможности обнаружения программ-вымогателей с использованием ИИ непосредственно в корпоративные хранилища Dell PowerStore и Dell PowerMax. Обученная на тысячах вариантов программ-вымогателей и анализирующая данные на уровне байтов с точностью 99,99%, система точно определяет последнюю известную чистую копию, позволяя организациям быстро восстановиться.

Упрощение и автоматизация всего стека

Dell представляет программные инновации, обеспечивающие простоту облачных вычислений и интеллектуальные возможности для управления инфраструктурой. Платформа Dell Automation Platform служит общей основой, обеспечивая развертывание частных облаков и расширяя возможности автоматизации на основе ИИ.

Частное облако повсюду

Dell Private Cloud, предоставляемое через Dell Automation Platform, позволяет организациям развертывать и запускать предпочитаемый ими облачный стек от таких поставщиков, как Broadcom, Microsoft, Nutanix и Red Hat, на открытой, дезагрегированной инфраструктуре Dell с автоматизированным управлением жизненным циклом. Она масштабирует вычислительные ресурсы и хранилище независимо, избегает привязки к конкретному поставщику и обеспечивает экономию затрат до 65% по сравнению с HCI. Новые достижения экосистемы включают возможность развертывания VMware Cloud Foundation 9.1, Microsoft Azure Local и интеграцию Dell PowerStore с Nutanix AHV.

Dell Distributed Private Cloud (ранее Dell NativeEdge) расширяет возможности обеспечения отказоустойчивости корпоративного класса на периферийные и распределенные среды благодаря двухузловым кластерам высокой доступности, автоматическому переключению при сбоях, улучшенной миграции виртуальных машин в режиме реального времени, встроенной системе безопасности с нулевым доверием и поддержке конечных точек без участия пользователя, что снижает затраты и упрощает операции на распределенных площадках.

Автоматизация на основе ИИ

Платформа Dell Automation Platform внедряет агентный интеллект посредством персонализированного генеративного пользовательского интерфейса, который адаптируется к тому, как команды проектируют, эксплуатируют и управляют инфраструктурой. Благодаря интеграции Dell AIOps, платформа Dell Automation Platform преобразует телеметрию в действия, используя интеллектуальных агентов для непрерывной оптимизации систем, сохраняя при этом контроль над ними для клиентов.

Dell Automation Studio — это премиальный набор возможностей Dell Automation Platform, позволяющий клиентам создавать рабочие процессы автоматизации вычислений, хранения данных и сетей на основе ИИ, используя привычные инструменты и процессы, которые сокращают время обслуживания и операционную сложность. Открытая и гибкая по своей конструкции, Automation Studio позволяет организациям создавать индивидуальные решения, обеспечивающие согласованную, полнофункциональную автоматизацию в масштабе.

«Искусственный интеллект не ждет, и инфраструктура под ним тоже. Современный центр обработки данных определяется интеллектуальным программным обеспечением, которое упрощает IТ-инфраструктуру, и мы предоставляем его в комплексном виде. PowerStore Elite, серверы PowerEdge следующего поколения, PowerProtect One и агентная автоматизация в частном облаке Dell предоставляют клиентам полную программно-ориентированную основу для выполнения самых ресурсоемких задач сегодня и дальнейшего развития в будущем», отметил Артур Льюис, президент группы инфраструктурных решений Dell Technologies.

Все новинки, представленные на Dell Technologies World 2026, будут доступны начиная с лета текущего года и позже.