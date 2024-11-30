Чат-бот ChatGPT: интересные факты и цифры за два года

Компания OpenAI, 30 ноября 2022 года, представила чат-бота ChatGPT, который стал популярным сервисом искусственного интеллекта в мире. «РБК Тренды» опубликовали самые интересные данные о ChatGPT и рынке ИИ в целом.
Эволюция продуктов OpenAI
- 1,76 трлн. параметров насчитывает модель GPT-4;
- На 300 млрд. слов тренировали ChatGPT;
- 300 страниц входных данных может принимать модель GPT-4 Turbo;
- 232 миллисекунды составляет время голосового отклика модели GPT-4o, что сопоставимо с показателем реакции человека;
- SearchGPT, первый ИИ-поисковик, был анонсирован OpenAI в июле 2024 года, пока находится в процессе тестирования;
- o1 — последняя модель от OpenAI, в 8 раз превосходит по качеству ответов предшественника GPT-4o;
- Более 3 млн. версий специализированных чат-ботов загрузили пользователи в магазин приложений GPT Store.
Пользователи ChatGPT
- В 161 стране доступен чат-бот ChatGPT;
- Более 200 млн. насчитывает число активных пользователей ChatGPT в неделю — вдвое больше, чем в ноябре 2023 года;
- 133,5 млн. человек обратились к чат-боту в октябре 2024 года;
- Около 3 млрд. посещений в месяц насчитывает сайт чат-бота, что сделало его одним из самых посещаемых в мире;
- На 93% меньше времени потребовалось ChatGPT, чтобы набрать миллион пользователей, по сравнению с Instagram;
- На 11-м месте в рейтинге самых посещаемых сайтов мира находится ресурс chatgpt.com;
- Более 70% посещений сайта ChatGPT — это прямые переходы по ссылке;
- Пользователи из США, Индии и Бразилии выступают самыми активными на сайте ChatGPT;
- Более 55% пользователей сайта — мужчины;
- Более трети пользователей чат-бота — люди в возрасте от 25 до 34 лет;
- На США приходится наибольший процент трафика ChatGPT (более 12%);
- 7,7 млн. человек по всему миру купили платный тариф ChatGPT Plus;
- Лондон лидирует в числе городов с наибольшим числом подписчиков;
- Human Written («Написано человеком») — самый популярный запрос к ChatGPT за все время;
- 30% пользователей ChatGPT по-прежнему предпочитают версию GPT-3.5;
- Более 60% пользователей принимают контент, сгенерированный ChatGPT, за созданный людьми;
- 57% пользователей позволили бы ChatGPT написать за них диссертацию;
- Около 60% респондентов разрешили бы ChatGPT давать им медицинские советы и консультировать их по вопросам здоровья;
- Почти 63% респондентов считают, что ChatGPT в конечном итоге заменит поисковик Google;
- Около 70% пользователей верят, что ChatGPT улучшит жизнь человечества;
- 75% респондентов считают, что ChatGPT должен цензурировать контент, касающийся разжигания ненависти;
- YouTube генерирует почти половину трафика ChatGPT в сфере социальных сетей;
- Более 100 млн. загрузок насчитывает приложение ChatGPT в Google Play и столько же — в AppStore.
ИИ в бизнесе
- 92% компаний из списка Fortune 500 используют продукты OpenAI;
- 83% компаний утверждают, что ИИ стал главным приоритетом в их бизнес-планах;
- 67% организаций будут больше инвестировать в ИИ в течение следующих трех лет;
- 72% предприятий внедрили ИИ хотя бы для одной бизнес-задачи;
- 65% регулярно используют инструменты генеративного ИИ;
- 53% задействуют в работе готовые модели ИИ;
- Неточности в работе и риски нарушения прав интеллектуальной собственности вошли в топ опасений бизнеса по поводу использования ИИ;
- Маркетинг и продажи — задачи, в которых чаще всего используют искусственный интеллект;
- IT и EdTech — сферы, где чаще всего используют ChatGPT;
- Не менее 15% повседневных рабочих решений будут приниматься ИИ-агентами в 2025 году;
- В 33% корпоративных приложений будет использоваться искусственный интеллект;
- К 2028 году у компаний, использующих платформы управления ИИ, рейтинги доверия клиентов будут выше на 30%;
- Здравоохранение и автопром — две отрасли, на которые ИИ окажет наибольшее влияние;
- 38% медицинских работников уже используют компьютерные системы с ИИ в качестве помощников в диагностике;
- 80% руководителей предприятий розничной торговли ожидают, что их компании внедрят автоматизацию на основе ИИ к 2025 году;
- До 2027 года появятся первые системы ИИ на базе Интернета вещей, которые будут контролировать розничные запасы торговли и логистику скоропортящихся товаров;
- 18 месяцев в среднем занимает полноценное внедрение ИИ-инструментов в компаниях;
- 87% глобальных организаций считают, что технологии ИИ дадут им конкурентное преимущество.
- Почти 60% организаций по всему миру надеются, что их усилия по внедрению генеративного ИИ приведут к повышению эффективности и производительности;
- 24% владельцев бизнеса выражают обеспокоенность из-за потенциального влияния ИИ на их деятельность;
- 65% потребителей говорят, что они по-прежнему будут доверять компаниям, использующим ИИ;
- 40% потребителей уверены в предвзятости ИИ;
- Почти 36% респондентов обеспокоены возможными утечками конфиденциальных данных при использовании ИИ компаниями.
ИИ и работа
- На 25% рабочих мест по всему миру повлияет внедрение ИИ в течение ближайших пяти лет;
- Почти 40% пользователей опасаются, что ChatGPT уничтожит рынок труда в нынешнем его виде;
- 33% опрошенных считают, что ChatGPT сможет заменить разработчиков программного обеспечения;
- Кассиры (63%), водители (51%) и переводчики (42%) были названы в числе профессий, представители которых первыми столкнутся с внедрением ИИ;
- Артистов (39%), музыкантов (36%) и терапевтов (35%) назвали в числе профессий, которые внедрение ИИ затронет в последнюю очередь;
- 59% — наивысший показатель внедрения ИИ, зафиксирован у компаний в Индии. Далее следуют ОАЭ (58%), Сингапур (53%) и Китай (50%);
- Более 43% респондентов заявили, что ИИ помогает им повысить продуктивность, а более 39% — упростить процесс принятия решений;
- Около 97 млн. человек будут работать в сфере ИИ в 2025 году;
- На 40% вырастет производительность труда работников благодаря ИИ к 2035 году;
- 61% крупных компаний в США планируют использовать ИИ в течение 2025 года для автоматизации задач, которые ранее выполняли сотрудники;
- 77% сотрудников в США обеспокоены тем, что ИИ приведет к потере рабочих мест уже в 2025 году;
- 48% квалифицированных сотрудников в США считают, что могут испортить карьеру, если не освоят ИИ-инструменты;
- Шести из десяти работников потребуется дополнительное обучение для выполнения своих обязанностей с помощью ИИ.
Рынок ИИ
- В $279 млрд. оценивается мировой рынок ИИ в 2024 году;
- $37 млрд. превысит объем рынка нейросетей к концу 2024 года;
- На 26% вырастет рынок ИИ в 2025 году;
- $1,3 трлн. к 2032 году превысит стоимость рынка генеративного ИИ;
- На 36,6% будет расти рынок ИИ до 2030 года;
- В 13 раз вырастет рынок ИИ за 10 лет;
- Более 36% — наибольшую часть рынка ИИ, занимает Северная Америка;
- $50,16 млрд. в 2024 году достигнет рынок ИИ в США — это самый высокий показатель среди всех стран;
- До $214 млрд. заработают ИИ-компании в 2024 году;
- Более 75 стартапов в области искусственного интеллекта поддерживают представители бигтеха, в том числе Amazon, Google, Microsoft и Nvidia;
- $6,6 млрд. привлекла OpenAI в ходе последнего раунда инвестиций в 2024 году при оценке в $157 млрд;
- В топ-3 самых дорогих стартапов в мире входит OpenAI наряду со SpaceX и ByteDance;
- $700 тыс. тратит OpenAI ежедневно на работу ChatGPT;
- $1 млрд. прибыли принесет ChatGPT в 2024 году;
- $15,7 трлн. принесет ИИ мировой экономике к 2030 году — это больше, чем текущий объем производства Китая и Индии вместе взятых;
- На 26% вырастет ВВП Китая от внедрения ИИ к 2030 году, далее следуют США (14,5%);
- $100 млрд. принесет рынок программного обеспечения для нужд искусственного интеллекта к 2025 году;
- $180 млрд. достигнет объем рынка носимых устройств с ИИ в 2025 году;
- $83,2 млрд. принесет рынок ИИ-чипов к 2027 году.
Интересные факты
- 10% всех данных в 2025 году будет сгенерировано ИИ;
- 57% людей в возрасте 18-39 лет считают, что у них высокий или средний уровень знаний об ИИ;
- В Южной Корее (86%) и в Китае (82%) зафиксирован самый высокий уровень осведомленности о работе ИИ;
- 77% используемых устройств уже оснащены той или иной функцией ИИ;
- Почти 78% респондентов убеждены, что ИИ будет использоваться для распространения дезинформации;
- Более 86% пользователей опасаются, что ChatGPT будет использоваться для контроля и манипулирования населением;
- Около 57% респондентов уверены, что ИИ не станет глобально угрожать человечеству;
- Генеративный ИИ не понимает устройство мира, показало исследование MIT. В задачах реального мира, будь то логические рассуждения, навигация, химия или игры, ИИ демонстрирует значительные ограничения;
- ИИ не умеет думать, как человек, а лишь имитирует мышление, заявили исследователи ИИ в Apple;
- GPT-4 успешно прошел тест Тьюринга, обманув испытуемых-людей в 54% случаев;
- С падением инвестиций столкнулись OpenAI, Google и Anthropic, так как им все сложнее создавать продвинутые ИИ-модели;
- С 2026 года ИИ-компаниям придется решать проблему нехватки данных для обучения своих моделей.