Чат-бот ChatGPT: интересные факты и цифры за два года

Компания OpenAI, 30 ноября 2022 года, представила чат-бота ChatGPT, который стал популярным сервисом искусственного интеллекта в мире. «РБК Тренды» опубликовали самые интересные данные о ChatGPT и рынке ИИ в целом.

Эволюция продуктов OpenAI

1,76 трлн. параметров насчитывает модель GPT-4;

На 300 млрд. слов тренировали ChatGPT;

300 страниц входных данных может принимать модель GPT-4 Turbo;

232 миллисекунды составляет время голосового отклика модели GPT-4o, что сопоставимо с показателем реакции человека;

SearchGPT, первый ИИ-поисковик, был анонсирован OpenAI в июле 2024 года, пока находится в процессе тестирования;

o1 — последняя модель от OpenAI, в 8 раз превосходит по качеству ответов предшественника GPT-4o;

Более 3 млн. версий специализированных чат-ботов загрузили пользователи в магазин приложений GPT Store.

Пользователи ChatGPT

В 161 стране доступен чат-бот ChatGPT;

Более 200 млн. насчитывает число активных пользователей ChatGPT в неделю — вдвое больше, чем в ноябре 2023 года;

133,5 млн. человек обратились к чат-боту в октябре 2024 года;

Около 3 млрд. посещений в месяц насчитывает сайт чат-бота, что сделало его одним из самых посещаемых в мире;

На 93% меньше времени потребовалось ChatGPT, чтобы набрать миллион пользователей, по сравнению с Instagram;

На 11-м месте в рейтинге самых посещаемых сайтов мира находится ресурс chatgpt.com;

Более 70% посещений сайта ChatGPT — это прямые переходы по ссылке;

Пользователи из США, Индии и Бразилии выступают самыми активными на сайте ChatGPT;

Более 55% пользователей сайта — мужчины;

Более трети пользователей чат-бота — люди в возрасте от 25 до 34 лет;

На США приходится наибольший процент трафика ChatGPT (более 12%);

7,7 млн. человек по всему миру купили платный тариф ChatGPT Plus;

Лондон лидирует в числе городов с наибольшим числом подписчиков;

Human Written («Написано человеком») — самый популярный запрос к ChatGPT за все время;

30% пользователей ChatGPT по-прежнему предпочитают версию GPT-3.5;

Более 60% пользователей принимают контент, сгенерированный ChatGPT, за созданный людьми;

57% пользователей позволили бы ChatGPT написать за них диссертацию;

Около 60% респондентов разрешили бы ChatGPT давать им медицинские советы и консультировать их по вопросам здоровья;

Почти 63% респондентов считают, что ChatGPT в конечном итоге заменит поисковик Google;

Около 70% пользователей верят, что ChatGPT улучшит жизнь человечества;

75% респондентов считают, что ChatGPT должен цензурировать контент, касающийся разжигания ненависти;

YouTube генерирует почти половину трафика ChatGPT в сфере социальных сетей;

Более 100 млн. загрузок насчитывает приложение ChatGPT в Google Play и столько же — в AppStore.

ИИ в бизнесе

92% компаний из списка Fortune 500 используют продукты OpenAI;

83% компаний утверждают, что ИИ стал главным приоритетом в их бизнес-планах;

67% организаций будут больше инвестировать в ИИ в течение следующих трех лет;

72% предприятий внедрили ИИ хотя бы для одной бизнес-задачи;

65% регулярно используют инструменты генеративного ИИ;

53% задействуют в работе готовые модели ИИ;

Неточности в работе и риски нарушения прав интеллектуальной собственности вошли в топ опасений бизнеса по поводу использования ИИ;

Маркетинг и продажи — задачи, в которых чаще всего используют искусственный интеллект;

IT и EdTech — сферы, где чаще всего используют ChatGPT;

Не менее 15% повседневных рабочих решений будут приниматься ИИ-агентами в 2025 году;

В 33% корпоративных приложений будет использоваться искусственный интеллект;

К 2028 году у компаний, использующих платформы управления ИИ, рейтинги доверия клиентов будут выше на 30%;

Здравоохранение и автопром — две отрасли, на которые ИИ окажет наибольшее влияние;

38% медицинских работников уже используют компьютерные системы с ИИ в качестве помощников в диагностике;

80% руководителей предприятий розничной торговли ожидают, что их компании внедрят автоматизацию на основе ИИ к 2025 году;

До 2027 года появятся первые системы ИИ на базе Интернета вещей, которые будут контролировать розничные запасы торговли и логистику скоропортящихся товаров;

18 месяцев в среднем занимает полноценное внедрение ИИ-инструментов в компаниях;

87% глобальных организаций считают, что технологии ИИ дадут им конкурентное преимущество.

Почти 60% организаций по всему миру надеются, что их усилия по внедрению генеративного ИИ приведут к повышению эффективности и производительности;

24% владельцев бизнеса выражают обеспокоенность из-за потенциального влияния ИИ на их деятельность;

65% потребителей говорят, что они по-прежнему будут доверять компаниям, использующим ИИ;

40% потребителей уверены в предвзятости ИИ;

Почти 36% респондентов обеспокоены возможными утечками конфиденциальных данных при использовании ИИ компаниями.

ИИ и работа

На 25% рабочих мест по всему миру повлияет внедрение ИИ в течение ближайших пяти лет;

Почти 40% пользователей опасаются, что ChatGPT уничтожит рынок труда в нынешнем его виде;

33% опрошенных считают, что ChatGPT сможет заменить разработчиков программного обеспечения;

Кассиры (63%), водители (51%) и переводчики (42%) были названы в числе профессий, представители которых первыми столкнутся с внедрением ИИ;

Артистов (39%), музыкантов (36%) и терапевтов (35%) назвали в числе профессий, которые внедрение ИИ затронет в последнюю очередь;

59% — наивысший показатель внедрения ИИ, зафиксирован у компаний в Индии. Далее следуют ОАЭ (58%), Сингапур (53%) и Китай (50%);

Более 43% респондентов заявили, что ИИ помогает им повысить продуктивность, а более 39% — упростить процесс принятия решений;

Около 97 млн. человек будут работать в сфере ИИ в 2025 году;

На 40% вырастет производительность труда работников благодаря ИИ к 2035 году;

61% крупных компаний в США планируют использовать ИИ в течение 2025 года для автоматизации задач, которые ранее выполняли сотрудники;

77% сотрудников в США обеспокоены тем, что ИИ приведет к потере рабочих мест уже в 2025 году;

48% квалифицированных сотрудников в США считают, что могут испортить карьеру, если не освоят ИИ-инструменты;

Шести из десяти работников потребуется дополнительное обучение для выполнения своих обязанностей с помощью ИИ.

Рынок ИИ

В $279 млрд. оценивается мировой рынок ИИ в 2024 году;

$37 млрд. превысит объем рынка нейросетей к концу 2024 года;

На 26% вырастет рынок ИИ в 2025 году;

$1,3 трлн. к 2032 году превысит стоимость рынка генеративного ИИ;

На 36,6% будет расти рынок ИИ до 2030 года;

В 13 раз вырастет рынок ИИ за 10 лет;

Более 36% — наибольшую часть рынка ИИ, занимает Северная Америка;

$50,16 млрд. в 2024 году достигнет рынок ИИ в США — это самый высокий показатель среди всех стран;

До $214 млрд. заработают ИИ-компании в 2024 году;

Более 75 стартапов в области искусственного интеллекта поддерживают представители бигтеха, в том числе Amazon, Google, Microsoft и Nvidia;

$6,6 млрд. привлекла OpenAI в ходе последнего раунда инвестиций в 2024 году при оценке в $157 млрд;

В топ-3 самых дорогих стартапов в мире входит OpenAI наряду со SpaceX и ByteDance;

$700 тыс. тратит OpenAI ежедневно на работу ChatGPT;

$1 млрд. прибыли принесет ChatGPT в 2024 году;

$15,7 трлн. принесет ИИ мировой экономике к 2030 году — это больше, чем текущий объем производства Китая и Индии вместе взятых;

На 26% вырастет ВВП Китая от внедрения ИИ к 2030 году, далее следуют США (14,5%);

$100 млрд. принесет рынок программного обеспечения для нужд искусственного интеллекта к 2025 году;

$180 млрд. достигнет объем рынка носимых устройств с ИИ в 2025 году;

$83,2 млрд. принесет рынок ИИ-чипов к 2027 году.

Интересные факты