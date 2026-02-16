HPE подтверждает лидерство в области суперкомпьютерных вычислений

Согласно недавнему списку TOP500, три самых быстрых в мире суперкомпьютера экзамасштабного уровня были созданы и поставлены компанией HPE, что отражает глобальное лидерство HPE в предоставлении высокопроизводительных вычислительных систем (HPC), разработанных для эпохи искусственного интеллекта. HPE также продолжает обеспечивать лидирующую в отрасли энергоэффективность благодаря инновационной системе прямого жидкостного охлаждения, которая используется в 10 из 20 самых энергоэффективных суперкомпьютерах мира, согласно списку Green500.
HPE формирует будущее ИИ и HPC на долгие годы вперед благодаря новому портфелю решений и обновлениям с открытым исходным кодом, оказывающим далеко идущее влияние на отрасль. Расширяя свое лидерство в области суперкомпьютеров, HPE анонсировала второе поколение суперкомпьютеров экзамасштабного уровня и новый портфель комплексных решений, включающих переосмысленную архитектуру, системы хранения данных, вычислительные и ускорительные модули, сетевое оборудование, программное обеспечение и прямое жидкостное охлаждение. Компания HPE также привержена развитию технологий с открытым исходным кодом, которые ускорят общеотраслевые инновации в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, поскольку проект Chapel присоединяется к новой платформе программного обеспечения с открытым исходным кодом.
Лидерство в производительности: HPE создала 6 из 10 самых быстрых проверенных суперкомпьютеров на планете
Восьмой раз подряд система, созданная и поставленная компанией HPE, получила признание как самый быстрый суперкомпьютер в мире, что подтверждено списком TOP500, который обновляется дважды в год. Примечательно, что это также третий раз, когда суперкомпьютеры экзамасштабного уровня, созданные HPE, занимают все три верхние позиции списка. Это достижение подчеркивает непревзойденный опыт HPE в проектировании, создании и поддержке крупномасштабной инфраструктуры, которая ускоряет научные открытия, инновации и трансформацию предприятий. Системы, созданные HPE, входят в топ-10 списка TOP500:
№ 1 — El Capitan
Созданная для Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора (LLNL), система El Capitan сохраняет свои позиции как самый быстрый в мире суперкомпьютер и достигла впечатляющей производительности в 1,809 экзафлопс — прирост производительности на 4% по сравнению с предыдущими тестами системы. Система также продолжает занимать первое место как в тесте высокопроизводительных сопряженных градиентов (HPCG), измеряющем производительность научных приложений, так и в тесте HPL-MxP, отслеживающем конвергенцию высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта с вычислениями смешанной точности. Несмотря на свою мощность, El Capitan также является одной из самых энергоэффективных систем в мире, занимая 23-е место в списке Green500. Эта система HPE Cray Supercomputing EX, работающая на базе APU AMD Instinct MI300A, обеспечивает критически важные исследования в области наук о Земле, физики, материаловедения и молекулярной биологии.
№ 2 — Frontier
Созданная для Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) и работающая на базе графических процессоров AMD Instinct MI250 и процессоров AMD EPYC, система Frontier впервые была представлена в 2022 году как первая проверенная система экзамасштабного уровня. Выполняя вычисления с производительностью 1,353 экзафлопс, Frontier продолжает способствовать развитию квантовой физики, возобновляемой энергетики и точной инженерии. Frontier также заняла 3-е место в бенчмарке HPL-MxP, отслеживающем вычисления смешанной точности для высокопроизводительных вычислений и задач искусственного интеллекта, показав результат в 11,4 экзафлопс.
№ 3 — Aurora
Созданная в сотрудничестве с Intel для Аргоннской национальной лаборатории (Argonne), система Aurora обеспечивает производительность в 1,021 экзафлопс и является второй по мощности системой в бенчмарке HPL-MxP, достигая показателя в 11,6 экзафлопс для вычислений смешанной точности, которые имеют решающее значение в исследованиях в области искусственного интеллекта и обработки данных.
№ 6 — HPC6
Разработанный для Eni, одной из крупнейших в мире компаний в сфере энергетических технологий, HPC6 является самым мощным локальным суперкомпьютером для промышленного использования. Eni использует возможности системы в 477,9 петафлопс, в частности, для оптимизации производственных процессов компании, улучшения исследований гидродинамики, для хранения CO₂ и моделирования поведения плазмы для термоядерного синтеза с магнитным удержанием, поддерживая стратегию декарбонизации Eni посредством углубленного изучения энергетического перехода и материаловедения.
№ 8 — Alps
Созданный для Швейцарского национального суперкомпьютерного центра (CSCS) Alps предоставляет 434,9 петафлопс широкому сообществу исследователей в Швейцарии и по всему миру для изучения медицины, квантовой химии, климатологии и искусственного интеллекта/машинного обучения.
№ 9 — LUMI
Суперкомпьютер LUMI, созданный для EuroHPC JU, является общеевропейским суперкомпьютером с производительностью 379,7 петафлопс, который поддерживает моделирование климата, обучение нейронных сетей на европейских языках и различные научные дисциплины по всему континенту.
Долгосрочное наследие энергоэффективности: 10 из 20 самых энергоэффективных суперкомпьютеров созданы HPE
Успех HPE в обеспечении работы большинства из 10 самых быстрых суперкомпьютеров в мире дополняется 50-летним опытом Cray в обеспечении энергоэффективности за счет прямого жидкостного охлаждения. Современные системы HPE используют архитектуру с 100% безвентиляторным прямым жидкостным охлаждением, что обеспечивает лучшую в отрасли энергоэффективность. Из 20 лучших систем в списке Green500 эти 10 систем были созданы и поставлены HPE.
- № 4 — Isambard-AI, разработанный для Бристольского университета, является ключевой частью британской программы исследований в области ИИ (AIRR), призванной повысить потенциал страны в ответственном и передовом развитии ИИ в таких областях, как робототехника, большие данные, климатические исследования и разработка лекарств.
- № 7 — SSC-24 Energy Module, созданный для Samsung Electronics, является самым энергоэффективным суперкомпьютером, принадлежащим предприятию. Система SSC-24 также занимает 21-е место в списке TOP500.
- № 8 — Helios GPU, созданный для Академического компьютерного центра Cyfronet AGH, также является самым быстрым суперкомпьютером Польши, занимая 96-е место в списке TOP500.
- № 10 — Portage — это система бенчмаркинга, разработанная HPE для тестирования реальных рабочих нагрузок и процессов высокопроизводительных вычислений и ИИ для компании и ее клиентов. Суперкомпьютер Portage также занимает 70-е место в списке TOP500 самых быстрых суперкомпьютеров мира.
- № 12 — Hunter, созданный для Центра высокопроизводительных вычислений Штутгартского университета (HLRS) — одного из трех национальных центров высокопроизводительных вычислений Германии. Hunter поддерживает широкий спектр приложений в области инженерии и прикладных наук для промышленности и академических кругов.
- № 16 — RZAdams, созданный для LLNL, является дополнительной системой для самого быстрого в мире суперкомпьютера El Capitan. Система RZAdams также занимает 72-е место в списке TOP500.
- № 17 — Frontier TDS — это система для тестирования и разработки, созданная для ORNL, которая также входит в число 100 самых быстрых суперкомпьютеров в мире согласно TOP500.
- № 18 — Shaheen III — GPU — это система, разработанная для Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) для поддержки приоритетов Королевства Саудовская Аравия в области научных достижений, исследований, разработок и инноваций. Занимая 18-е место в списке TOP500, Shaheen III — GPU также является самым мощным суперкомпьютером на Ближнем Востоке.
- № 19 — Tuolumne был создан для LLNL как дополнительная система к El Capitan и предназначен для открытой науки. Суперкомпьютер Tuolumne также занимает 12-е место в списке TOP500 самых быстрых суперкомпьютеров мира.
- № 20 — El Dorado, созданный для Национальных лабораторий Сандиа, — это система тестирования готовности приложений, поддерживающая миссию США по обеспечению сохранности запасов.
Новые и примечательные дебюты
За последний год HPE разработала и поставила множество новых систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, работающих на основе сервисов, обеспечивающих клиентам внедрение «под ключ». В результате этого в списках TOP500 и Green500 появились новые и примечательные системы суверенного ИИ.
- TELUS Several AI Factory занимает первое место в Канаде: эта система, запущенная в сентябре 2025 года, предоставляет канадским предприятиям, исследователям и организациям государственного сектора доступ к передовым решениям в области ИИ, которые полностью разработаны, управляются и размещаются в стране для обеспечения конфиденциальности и суверенитета данных. Ее производительность в 22,74 петафлопс официально делает ее самой быстрой и мощной системой в Канаде.
- Система Cloud Sovereign AI дебютирует как самая быстрая региональная система в Центральной Азии. Расположенная в столице Казахстана Астане система Alem.Cloud управляется Министерством искусственного интеллекта республики и играет центральную роль в развитии высокопроизводительных вычислительных возможностей региона. Система вошла в список TOP500 под номером 86, что стало исторической вехой для Казахстана. Ее производительность в 20,48 петафлопс делает ее самой мощной системой в стране. Alem.Cloud предоставляет безопасную и надежную цифровую инфраструктуру, которая поддерживает государственные службы, университеты, стартапы, местные IТ-компании и лежит в основе развития отечественных моделей ИИ, включая большие языковые модели на казахском языке.
Кроме того, среди недавних проектов HPE — Discovery и Lux, Mission и Vision, Janus и новая система, ориентированная на квантовую коррекцию ошибок, которая, как ожидается, будет способствовать развитию гибридных квантово-классических вычислений.
Научные достижения, оказывающие значительное влияние
Суперкомпьютеры и передовые кластеры искусственного интеллекта — это мощные системы, предназначенные для решения самых сложных мировых проблем. HPE играет решающую роль в оказании помощи организациям и исследователям в совершении научных прорывов, решении инженерных задач и изменении образа жизни людей. Среди недавних заметных проектов можно отметить финалистов премии Гордона Белла:
- Исследователи использовали El Capitan для создания обширной библиотеки физических симуляций землетрясений и цунами, создав высокоточную цифровую модель морского дна. Это исследование позволяет ученым более точно прогнозировать поведение цунами и может привести к разработке более быстрой и надежной системы раннего предупреждения для прибрежных сообществ.
- Команда из ETH Zurich использовала Frontier и Alps для проведения первой полной квантово-механической симуляции наноленточного транзистора — тонкого материала, способного проводить электрический ток.
- Другая группа финалистов, претендующих на премию Гордона Белла по климату, работала над проектом Alps, чтобы создать глобальные климатические модели высокого разрешения с шагом 1,25 км, что позволит ученым изучать образование облаков и экстремальные погодные явления с невероятной точностью.
- Группа под руководством Университета Южной Калифорнии (USC) использовала Aurora для проведения масштабных симуляций взаимодействия света с квантовыми материалами, достигнув устойчивой производительности в 1,87 экзафлопс. Благодаря разработанной командой системе многомасштабной динамики света и материи (Multiscale Light-Matter Dynamics) они смоделировали системы, состоящие более чем из триллиона атомов. Это самые масштабные симуляции такого рода на сегодняшний день.
- Исследователи по всей Европе использовали суперкомпьютеры EuroHPC, включая LUMI, для прорывного достижения команды Climate DT, запустив первые многолетние, полностью связанные глобальные климатические симуляции с разрешением ~5 км и масштабированием до 1 км по всем частям моделируемой климатической системы. Это исследование было номинировано на премию Гордона Белла за климатическое моделирование.
Среди других значимых исследований можно отметить:
El Capitan: Первые в своем роде высокоточные симуляции и инновационное использование глубокого обучения ИИ для дальнейшего научного понимания сворачивания белков.
Frontier: Сотрудничество исследователей и инженеров в создании высокодетальных симуляций землетрясений для изучения влияния сейсмической активности на здания, мосты и другую критически важную инфраструктуру с целью обновления строительных норм для повышения общественной безопасности, а также еще один исследовательский проект, достигший рекордных результатов в моделировании турбулентной динамики жидкости.
Aurora: В рамках совместной работы с рентгеновским центром Advanced Photon Source, Aurora предоставляет доступ к библиотекам данных, которые позволят исследователям изучать технологии батарей на атомном уровне с целью улучшения будущих методов хранения энергии и увеличения срока службы батарей.
Дополнительную информацию о решениях HPE вы можете получить на сайте официального дистрибьютора HPE в Азербайджане — компании Techpro DC.
https://techprodc.com