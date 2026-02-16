HPE подтверждает лидерство в области суперкомпьютерных вычислений

Согласно недавнему списку TOP500, три самых быстрых в мире суперкомпьютера экзамасштабного уровня были созданы и поставлены компанией HPE, что отражает глобальное лидерство HPE в предоставлении высокопроизводительных вычислительных систем (HPC), разработанных для эпохи искусственного интеллекта. HPE также продолжает обеспечивать лидирующую в отрасли энергоэффективность благодаря инновационной системе прямого жидкостного охлаждения, которая используется в 10 из 20 самых энергоэффективных суперкомпьютерах мира, согласно списку Green500.

HPE формирует будущее ИИ и HPC на долгие годы вперед благодаря новому портфелю решений и обновлениям с открытым исходным кодом, оказывающим далеко идущее влияние на отрасль. Расширяя свое лидерство в области суперкомпьютеров, HPE анонсировала второе поколение суперкомпьютеров экзамасштабного уровня и новый портфель комплексных решений, включающих переосмысленную архитектуру, системы хранения данных, вычислительные и ускорительные модули, сетевое оборудование, программное обеспечение и прямое жидкостное охлаждение. Компания HPE также привержена развитию технологий с открытым исходным кодом, которые ускорят общеотраслевые инновации в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, поскольку проект Chapel присоединяется к новой платформе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Лидерство в производительности: HPE создала 6 из 10 самых быстрых проверенных суперкомпьютеров на планете

Восьмой раз подряд система, созданная и поставленная компанией HPE, получила признание как самый быстрый суперкомпьютер в мире, что подтверждено списком TOP500, который обновляется дважды в год. Примечательно, что это также третий раз, когда суперкомпьютеры экзамасштабного уровня, созданные HPE, занимают все три верхние позиции списка. Это достижение подчеркивает непревзойденный опыт HPE в проектировании, создании и поддержке крупномасштабной инфраструктуры, которая ускоряет научные открытия, инновации и трансформацию предприятий. Системы, созданные HPE, входят в топ-10 списка TOP500:

№ 1 — El Capitan

Созданная для Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора (LLNL), система El Capitan сохраняет свои позиции как самый быстрый в мире суперкомпьютер и достигла впечатляющей производительности в 1,809 экзафлопс — прирост производительности на 4% по сравнению с предыдущими тестами системы. Система также продолжает занимать первое место как в тесте высокопроизводительных сопряженных градиентов (HPCG), измеряющем производительность научных приложений, так и в тесте HPL-MxP, отслеживающем конвергенцию высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта с вычислениями смешанной точности. Несмотря на свою мощность, El Capitan также является одной из самых энергоэффективных систем в мире, занимая 23-е место в списке Green500. Эта система HPE Cray Supercomputing EX, работающая на базе APU AMD Instinct MI300A, обеспечивает критически важные исследования в области наук о Земле, физики, материаловедения и молекулярной биологии.

№ 2 — Frontier

Созданная для Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) и работающая на базе графических процессоров AMD Instinct MI250 и процессоров AMD EPYC, система Frontier впервые была представлена в 2022 году как первая проверенная система экзамасштабного уровня. Выполняя вычисления с производительностью 1,353 экзафлопс, Frontier продолжает способствовать развитию квантовой физики, возобновляемой энергетики и точной инженерии. Frontier также заняла 3-е место в бенчмарке HPL-MxP, отслеживающем вычисления смешанной точности для высокопроизводительных вычислений и задач искусственного интеллекта, показав результат в 11,4 экзафлопс.

№ 3 — Aurora

Созданная в сотрудничестве с Intel для Аргоннской национальной лаборатории (Argonne), система Aurora обеспечивает производительность в 1,021 экзафлопс и является второй по мощности системой в бенчмарке HPL-MxP, достигая показателя в 11,6 экзафлопс для вычислений смешанной точности, которые имеют решающее значение в исследованиях в области искусственного интеллекта и обработки данных.

№ 6 — HPC6

Разработанный для Eni, одной из крупнейших в мире компаний в сфере энергетических технологий, HPC6 является самым мощным локальным суперкомпьютером для промышленного использования. Eni использует возможности системы в 477,9 петафлопс, в частности, для оптимизации производственных процессов компании, улучшения исследований гидродинамики, для хранения CO₂ и моделирования поведения плазмы для термоядерного синтеза с магнитным удержанием, поддерживая стратегию декарбонизации Eni посредством углубленного изучения энергетического перехода и материаловедения.

№ 8 — Alps

Созданный для Швейцарского национального суперкомпьютерного центра (CSCS) Alps предоставляет 434,9 петафлопс широкому сообществу исследователей в Швейцарии и по всему миру для изучения медицины, квантовой химии, климатологии и искусственного интеллекта/машинного обучения.

№ 9 — LUMI

Суперкомпьютер LUMI, созданный для EuroHPC JU, является общеевропейским суперкомпьютером с производительностью 379,7 петафлопс, который поддерживает моделирование климата, обучение нейронных сетей на европейских языках и различные научные дисциплины по всему континенту.

Долгосрочное наследие энергоэффективности: 10 из 20 самых энергоэффективных суперкомпьютеров созданы HPE

Успех HPE в обеспечении работы большинства из 10 самых быстрых суперкомпьютеров в мире дополняется 50-летним опытом Cray в обеспечении энергоэффективности за счет прямого жидкостного охлаждения. Современные системы HPE используют архитектуру с 100% безвентиляторным прямым жидкостным охлаждением, что обеспечивает лучшую в отрасли энергоэффективность. Из 20 лучших систем в списке Green500 эти 10 систем были созданы и поставлены HPE.

№ 4 — Isambard-AI , разработанный для Бристольского университета, является ключевой частью британской программы исследований в области ИИ (AIRR), призванной повысить потенциал страны в ответственном и передовом развитии ИИ в таких областях, как робототехника, большие данные, климатические исследования и разработка лекарств.

№ 7 — SSC-24 Energy Module, созданный для Samsung Electronics, является самым энергоэффективным суперкомпьютером, принадлежащим предприятию. Система SSC-24 также занимает 21-е место в списке TOP500.

№ 8 — Helios GPU, созданный для Академического компьютерного центра Cyfronet AGH, также является самым быстрым суперкомпьютером Польши, занимая 96-е место в списке TOP500.

№ 10 — Portage — это система бенчмаркинга, разработанная HPE для тестирования реальных рабочих нагрузок и процессов высокопроизводительных вычислений и ИИ для компании и ее клиентов. Суперкомпьютер Portage также занимает 70-е место в списке TOP500 самых быстрых суперкомпьютеров мира.

№ 12 — Hunter, созданный для Центра высокопроизводительных вычислений Штутгартского университета (HLRS) — одного из трех национальных центров высокопроизводительных вычислений Германии. Hunter поддерживает широкий спектр приложений в области инженерии и прикладных наук для промышленности и академических кругов.

№ 16 — RZAdams, созданный для LLNL, является дополнительной системой для самого быстрого в мире суперкомпьютера El Capitan. Система RZAdams также занимает 72-е место в списке TOP500.

№ 17 — Frontier TDS — это система для тестирования и разработки, созданная для ORNL, которая также входит в число 100 самых быстрых суперкомпьютеров в мире согласно TOP500.

№ 18 — Shaheen III — GPU — это система, разработанная для Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) для поддержки приоритетов Королевства Саудовская Аравия в области научных достижений, исследований, разработок и инноваций. Занимая 18-е место в списке TOP500, Shaheen III — GPU также является самым мощным суперкомпьютером на Ближнем Востоке.

№ 19 — Tuolumne был создан для LLNL как дополнительная система к El Capitan и предназначен для открытой науки. Суперкомпьютер Tuolumne также занимает 12-е место в списке TOP500 самых быстрых суперкомпьютеров мира.

№ 20 — El Dorado, созданный для Национальных лабораторий Сандиа, — это система тестирования готовности приложений, поддерживающая миссию США по обеспечению сохранности запасов.

Новые и примечательные дебюты

За последний год HPE разработала и поставила множество новых систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, работающих на основе сервисов, обеспечивающих клиентам внедрение «под ключ». В результате этого в списках TOP500 и Green500 появились новые и примечательные системы суверенного ИИ.

TELUS Several AI Factory занимает первое место в Канаде: эта система, запущенная в сентябре 2025 года, предоставляет канадским предприятиям, исследователям и организациям государственного сектора доступ к передовым решениям в области ИИ, которые полностью разработаны, управляются и размещаются в стране для обеспечения конфиденциальности и суверенитета данных. Ее производительность в 22,74 петафлопс официально делает ее самой быстрой и мощной системой в Канаде.

Система Cloud Sovereign AI дебютирует как самая быстрая региональная система в Центральной Азии. Расположенная в столице Казахстана Астане система Alem.Cloud управляется Министерством искусственного интеллекта республики и играет центральную роль в развитии высокопроизводительных вычислительных возможностей региона. Система вошла в список TOP500 под номером 86, что стало исторической вехой для Казахстана. Ее производительность в 20,48 петафлопс делает ее самой мощной системой в стране. Alem.Cloud предоставляет безопасную и надежную цифровую инфраструктуру, которая поддерживает государственные службы, университеты, стартапы, местные IТ-компании и лежит в основе развития отечественных моделей ИИ, включая большие языковые модели на казахском языке.

Кроме того, среди недавних проектов HPE — Discovery и Lux, Mission и Vision, Janus и новая система, ориентированная на квантовую коррекцию ошибок, которая, как ожидается, будет способствовать развитию гибридных квантово-классических вычислений.

Научные достижения, оказывающие значительное влияние

Суперкомпьютеры и передовые кластеры искусственного интеллекта — это мощные системы, предназначенные для решения самых сложных мировых проблем. HPE играет решающую роль в оказании помощи организациям и исследователям в совершении научных прорывов, решении инженерных задач и изменении образа жизни людей. Среди недавних заметных проектов можно отметить финалистов премии Гордона Белла:

Исследователи использовали El Capitan для создания обширной библиотеки физических симуляций землетрясений и цунами, создав высокоточную цифровую модель морского дна. Это исследование позволяет ученым более точно прогнозировать поведение цунами и может привести к разработке более быстрой и надежной системы раннего предупреждения для прибрежных сообществ.

Команда из ETH Zurich использовала Frontier и Alps для проведения первой полной квантово-механической симуляции наноленточного транзистора — тонкого материала, способного проводить электрический ток.

Другая группа финалистов, претендующих на премию Гордона Белла по климату, работала над проектом Alps, чтобы создать глобальные климатические модели высокого разрешения с шагом 1,25 км, что позволит ученым изучать образование облаков и экстремальные погодные явления с невероятной точностью.

Группа под руководством Университета Южной Калифорнии (USC) использовала Aurora для проведения масштабных симуляций взаимодействия света с квантовыми материалами, достигнув устойчивой производительности в 1,87 экзафлопс. Благодаря разработанной командой системе многомасштабной динамики света и материи (Multiscale Light-Matter Dynamics) они смоделировали системы, состоящие более чем из триллиона атомов. Это самые масштабные симуляции такого рода на сегодняшний день.

для проведения масштабных симуляций взаимодействия света с квантовыми материалами, достигнув устойчивой производительности в 1,87 экзафлопс. Благодаря разработанной командой системе многомасштабной динамики света и материи (Multiscale Light-Matter Dynamics) они смоделировали системы, состоящие более чем из триллиона атомов. Это самые масштабные симуляции такого рода на сегодняшний день. Исследователи по всей Европе использовали суперкомпьютеры EuroHPC, включая LUMI, для прорывного достижения команды Climate DT, запустив первые многолетние, полностью связанные глобальные климатические симуляции с разрешением ~5 км и масштабированием до 1 км по всем частям моделируемой климатической системы. Это исследование было номинировано на премию Гордона Белла за климатическое моделирование.

Среди других значимых исследований можно отметить:

El Capitan: Первые в своем роде высокоточные симуляции и инновационное использование глубокого обучения ИИ для дальнейшего научного понимания сворачивания белков.

Frontier: Сотрудничество исследователей и инженеров в создании высокодетальных симуляций землетрясений для изучения влияния сейсмической активности на здания, мосты и другую критически важную инфраструктуру с целью обновления строительных норм для повышения общественной безопасности, а также еще один исследовательский проект, достигший рекордных результатов в моделировании турбулентной динамики жидкости.

Aurora: В рамках совместной работы с рентгеновским центром Advanced Photon Source, Aurora предоставляет доступ к библиотекам данных, которые позволят исследователям изучать технологии батарей на атомном уровне с целью улучшения будущих методов хранения энергии и увеличения срока службы батарей.

