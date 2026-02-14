spot_img
14 февраля, 2026
Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus в феврале

PS Plus

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus с 17 февраля. Всего в подборку вошло 10 тайтлов.

Игры для PS Plus Extra:

  • Marvel’s Spider-Man 2 (PS5);
  • Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5);
  • Neva (PS4, PS5);
  • Season: A Letter to the Future (PS4, PS5);
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4);
  • Monster Hunter Stories (PS4);
  • Venba (PS5);
  • Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5);
  • Rugby 25 (PS4, PS5).

Кроме того, подписчики PS Plus Premium получат Disney Pixar Wall-E (PS4, PS5).

