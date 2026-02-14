Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus в феврале

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus с 17 февраля. Всего в подборку вошло 10 тайтлов.
Игры для PS Plus Extra:
- Marvel’s Spider-Man 2 (PS5);
- Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5);
- Neva (PS4, PS5);
- Season: A Letter to the Future (PS4, PS5);
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4);
- Monster Hunter Stories (PS4);
- Venba (PS5);
- Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5);
- Rugby 25 (PS4, PS5).
Кроме того, подписчики PS Plus Premium получат Disney Pixar Wall-E (PS4, PS5).