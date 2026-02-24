Microsoft Gaming-in yeni rəhbəri oyunçuların etimadını qazana bilmədi

Ötən həftənin sonunda oyun sənayesində gözlənilməz hadisə baş verdi — Microsoft korporasiyasının oyun bölməsində rəhbərlik tamamilə dəyişdi. Fil Spenser və Sara Bond vəzifələrindən ayrıldıqdan sonra Microsoft Gaming bölməsinin idarəsi Aşa Şarmaya həvalə olundu. Lakin yeni rəhbərin təyinatı oyun ictimaiyyətində ciddi narazılıq yaradıb.
İstifadəçiləri ən çox təəccübləndirən məqam Şarmanın oyun sənayesində demək olar ki, təcrübəsinin olmamasıdır. İnternet istifadəçilərinin araşdırmalarına görə, o, şirkətdə ümumilikdə cəmi beş il çalışıb və əsas ixtisası videooyunlar deyil, süni intellekt texnologiyaları olub.
Tənqidlər artdıqdan sonra yeni rəhbər şəxsi Xbox hesabını ictimaiyyətə göstərdi. Lakin bu addım vəziyyəti yaxşılaşdırmaq əvəzinə daha çox sual doğurdu. Məlum oldu ki, hesab yalnız yanvarın ortalarında yaradılıb və burada cəmi 30 oyun işə salınıb. Siyahıda Fallout 76, Hogwarts Legacy və Halo: The Master Chief Collection kimi layihələr yer alır. Skeptik istifadəçilər hətta hesabın başqa biri tərəfindən idarə olunduğunu iddia etməyə başlayıblar.
Şarmanın sosial şəbəkələrdəki ünsiyyət tərzi də müzakirə mövzusuna çevrilib. Oyunçularla aktiv dialoq qurmasına baxmayaraq, paylaşımlarının süni intellekt botlarının cavablarına bənzədiyi qeyd olunur. Xüsusilə onun sevimli oyunlar siyahısı diqqət çəkib — Halo, Valheim və Chrono Trigger: