В Steam проходит фестиваль «Играм быть» с демоверсиями готовящихся игр

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит традиционный фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest). Пользователи смогут поиграть в бесплатные пробные версии будущих новинок от различных студий — от шпионского триллера до кооперативного шутера.

«Пользователи могут сыграть в игры до их официального релиза, а разработчики — получить обратную связь и собрать аудиторию перед выпуском своего продукта в Steam. Все в выигрыше», —отмечает Valve.

Игроки смогут опробовать несколько сотен тайтлов. Для удобства игры отсортированы по жанрам, возможностям (основным меткам), теме и с учетом предпочтений (вдобавок к списку рекомендаций). Доступен также рейтинг популярных демо.

Завершится фестиваль 2 марта в 22:00 по бакинскому времени.