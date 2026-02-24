spot_img
25 февраля, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Steam проходит фестиваль «Играм быть» с демоверсиями готовящихся игр

В Steam проходит фестиваль «Играм быть» с демоверсиями готовящихся игр

Steam Next Fest

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит традиционный фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest). Пользователи смогут поиграть в бесплатные пробные версии будущих новинок от различных студий — от шпионского триллера до кооперативного шутера.

«Пользователи могут сыграть в игры до их официального релиза, а разработчики — получить обратную связь и собрать аудиторию перед выпуском своего продукта в Steam. Все в выигрыше», —отмечает Valve.

Игроки смогут опробовать несколько сотен тайтлов. Для удобства игры отсортированы по жанрам, возможностям (основным меткам), теме и с учетом предпочтений (вдобавок к списку рекомендаций). Доступен также рейтинг популярных демо.

Завершится фестиваль 2 марта в 22:00 по бакинскому времени.

Предыдущая статья
Apple peyk rabitəsini gücləndirən ağıllı keys üzərində işləyir
Следующая статья
Microsoft Gaming-in yeni rəhbəri oyunçuların etimadını qazana bilmədi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,815ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»