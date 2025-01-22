Проект Stargate: $500 миллиардов на ИИ, рабочие места и медицину

Проект Stargate: США инвестируют $500 миллиардов в ИИ
21 января 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта Stargate — масштабной инициативы по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Этот проект, финансируемый частным сектором, предполагает инвестиции $500 миллиардов за четыре года.
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Рабочие места и экономическое влияние
Проект Stargate создаст более 100 000 рабочих мест, предоставляя возможности для инженеров, разработчиков ИИ и специалистов других областей. Это станет важным шагом к реиндустриализации США, укрепляя экономику и возвращая стране статус технологического лидера.
Как Stargate изменит здравоохранение?
Генеральный директор Oracle Ларри Эллисон отметил, что проект позволит:
- Проводить раннее выявление рака с помощью анализа крови.
- Разрабатывать персонализированные мРНК-вакцины всего за 48 часов.
Эти достижения изменят подход к лечению опасных заболеваний и укрепят позиции США в сфере биотехнологий.
Ключевые партнёры проекта Stargate
Проект реализуется при участии ведущих компаний:
- OpenAI — операционная реализация.
- SoftBank, под руководством председателя Масайоси Сона, управляет финансированием.
- Oracle, NVIDIA, и Microsoft предоставляют технологическую поддержку.
Строительство первой кампусной площадки началось в Техасе. Планируется расширение на другие регионы.
Глобальная конкуренция и национальная безопасность
Stargate рассматривается как стратегический ответ США на глобальную конкуренцию в области ИИ, особенно с Китаем. Кроме того, проект поддерживает национальную безопасность и укрепляет сотрудничество с союзниками.
Инвестиции в будущее и отмена регуляций
Для ускорения запуска проекта Дональд Трамп отменил ряд ограничений, ранее введённых для ИИ. Это обеспечит быстрое внедрение технологий, несмотря на споры о долгосрочных правилах регулирования.