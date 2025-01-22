Проект Stargate: $500 миллиардов на ИИ, рабочие места и медицину

Проект Stargate: США инвестируют $500 миллиардов в ИИ

21 января 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта Stargate — масштабной инициативы по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Этот проект, финансируемый частным сектором, предполагает инвестиции $500 миллиардов за четыре года.

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Рабочие места и экономическое влияние

Проект Stargate создаст более 100 000 рабочих мест, предоставляя возможности для инженеров, разработчиков ИИ и специалистов других областей. Это станет важным шагом к реиндустриализации США, укрепляя экономику и возвращая стране статус технологического лидера.

Как Stargate изменит здравоохранение?

Генеральный директор Oracle Ларри Эллисон отметил, что проект позволит:

Проводить раннее выявление рака с помощью анализа крови.

с помощью анализа крови. Разрабатывать персонализированные мРНК-вакцины всего за 48 часов.

Эти достижения изменят подход к лечению опасных заболеваний и укрепят позиции США в сфере биотехнологий.

Ключевые партнёры проекта Stargate

Проект реализуется при участии ведущих компаний:

OpenAI — операционная реализация.

— операционная реализация. SoftBank , под руководством председателя Масайоси Сона , управляет финансированием.

, под руководством председателя , управляет финансированием. Oracle, NVIDIA, и Microsoft предоставляют технологическую поддержку.

Строительство первой кампусной площадки началось в Техасе. Планируется расширение на другие регионы.

Глобальная конкуренция и национальная безопасность

Stargate рассматривается как стратегический ответ США на глобальную конкуренцию в области ИИ, особенно с Китаем. Кроме того, проект поддерживает национальную безопасность и укрепляет сотрудничество с союзниками.

Инвестиции в будущее и отмена регуляций

Для ускорения запуска проекта Дональд Трамп отменил ряд ограничений, ранее введённых для ИИ. Это обеспечит быстрое внедрение технологий, несмотря на споры о долгосрочных правилах регулирования.