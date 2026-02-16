spot_img
16 февраля, 2026
Mastercard и ABB запускают первую в Азербайджане корпоративную карту Travel & Expense

Mastercard и ABB объявили о запуске первой в Азербайджане корпоративной карты Travel & Expense (T&E), устанавливающей новый ориентир для корпоративных платежей и управления расходами в стране.

Новая корпоративная карта ABB T&E на базе Mastercard разработана для того, чтобы помочь компаниям цифровизировать деловые поездки и операционные расходы, заменив наличные расчёты и разрозненные процессы безопасным, прозрачным и эффективным платёжным решением.

Более разумный способ управления корпоративными поездками и расходами

Став первым банком в Азербайджане, внедрившим корпоративную кредитную карту, специально предназначенную для управления Travel & Expense, ABB предлагает корпоративным клиентам комплексное решение, сочетающее платёжную эффективность с премиальным клиентским опытом.

Помимо глобального приёма и повышенной безопасности, держатели карты получают доступ к широкому спектру дополнительных сервисов, включая консьерж- и трансфер-услуги, доступ в бизнес-залы аэропортов, услуги fast-track, туристическое страхование и круглосуточную экстренную поддержку. Эти преимущества призваны обеспечить комфорт, удобство и уверенность на протяжении каждой деловой поездки.

Карта также предоставляет доступ к глобальной экосистеме предложений и впечатлений Mastercard, включая доступ LoungeKey, специальные предложения с Booking.com и Hertz, программы вознаграждений за путешествия, локальные кампании, привилегии Silver Logo и эксклюзивные предложения Priceless Experiences.

Стратегический шаг для экосистемы корпоративных платежей Азербайджана

Запуск карты является важной вехой для ABB в рамках расширения портфеля корпоративного банкинга современными цифровыми решениями. Для сотрудников это улучшает опыт деловых поездок, устраняя необходимость личных расходов и работы с наличными средствами.

Для Mastercard партнёрство подтверждает приверженность поддержке бизнеса в Азербайджане посредством инновационных платёжных технологий, способствующих повышению эффективности, прозрачности и улучшению клиентского опыта.

