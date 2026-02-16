Xerox и Lexmark представили новое поколение A3-устройств на Lexmark Partner Night в Баку

В столице Азербайджана состоялось партнерское мероприятие Lexmark Partner Night, организованное компанией ERC — официальным дистрибьютором решений Xerox и Lexmark. Встреча объединила ведущих партнеров для презентации новой линейки печатных решений, появившихся в результате стратегического приобретения Lexmark компанией Xerox.

Мероприятие прошло в отеле Hilton Baku и включало официальную презентационную часть, демонстрацию оборудования, а также неформальный вечер с интеллектуальной игрой Hangame и вручением призов.

Платформа объединённых технологий Xerox и Lexmark

Ключевым спикером мероприятия выступил Василий Михайловский, региональный представитель Xerox по Кавказу. В своем выступлении он подробно рассказал о процессе интеграции Lexmark в структуру Xerox: «Компания Xerox официально завершила приобретение Lexmark в 2025 году, и сейчас проходит процесс интеграции Lexmark. Это означает, что мы объединяем лучшие технологии, патенты и продуктовые портфели двух американских корпораций в единое, более сильное предложение для партнеров и заказчиков», — отметил Василий Михайловский.

Он подчеркнул, что объединение не нарушает текущие партнерские модели и каналы дистрибуции: «Партнерские программы, статусы, дистрибуция и контактные лица остаются неизменными. Партнеры Xerox и Lexmark продолжат работать по своим брендам, получая при этом доступ к расширенному портфелю продуктов».

Новая A3-модель Lexmark в портфеле Xerox

Центральным элементом презентации стало новое МФУ Lexmark CX950se формата А3, которое теперь официально включено в продуктовый портфель Xerox. Устройство было продемонстрировано участникам в рамках live-демо. В.Михайловский отметил ключевые преимущества новинки: «Это A3-устройство с поддержкой формата SRA3 и плотности бумаги до 300 г/м² — именно те параметры, которые позволяют нам эффективно конкурировать в корпоративных и тендерных проектах».

Особое внимание было уделено производительности и автоподаче оригиналов. Емкость автоподатчика — 200 листов, скорость однопроходного двухстороннего сканирования до 200 страниц в минуту — таких характеристик сегодня нет ни у одного другого вендора в этом классе.

Стоимость владения и сервис как конкурентное преимущество

Отдельный блок был посвящен стоимости владения и расходным материалам. По данным локального анализа рынка Азербайджана, новая модель Lexmark показывает значительное преимущество по себестоимости печати. Себестоимость цветного отпечатка у Lexmark ниже на 40-50% по сравнению с ближайшими конкурентами.

Большой акцент был сделан и на сервисной модели. Устройство запускается у заказчика сертифицированными инженерами бесплатно — все затраты берет на себя производитель. Машина имеет намного меньше крепежных элементов и оптимизированную компоновку деталей, чем классические A3-системы, что упрощает и ускоряет сервис.

Линейка Xerox: от офиса до полиграфии

В рамках второй части презентации участникам было рассказано об актуальном модельном ряде Xerox — от офисных A4-устройств до промышленных и полиграфических систем PrimeLink. «В формате A3 мы — номер один в странах СНГ с долей рынка более 30%, а в цветной A3-печати наша доля достигает 43%. В полиграфии — более 60%», — подчеркнул Михайловский, ссылаясь на данные IDC.

Демонстрация и практический опыт

Согласно программе мероприятия, после презентации участники приняли участие в Product Experience Session & Live Demo, где могли лично оценить качество печати, работу автоподатчика, финишные опции и простоту обслуживания новой модели Lexmark. Инженеры показали процесс замены тонеров, работу модульных компонентов и интерфейс системы видеоподсказок.

Hangame и вечер партнеров

После официальной части гости были приглашены на ужин, который сопровождался интеллектуальной игрой Hangame, позволившей объединить партнеров в командных соревнованиях. Победители Hangame получили ценные призы от компании ERC — организатора мероприятия.