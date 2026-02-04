spot_img
4 февраля, 2026
Kingdom Come: Deliverance, High on Life 2 и другие игры добавят в каталог Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в первой половине февраля.

Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

  • Madden NFL 26 (ПК, консоли, «облако») — 5 февраля;
  • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (ПК, консоли, «облако») — 5 февраля;
  • Relooted (ПК, консоли, «облако») – 10 февраля;
  • BlazBlue Entropy Effect X (ПК, консоли, «облако») — 12 февраля;
  • Roadside Research (ПК, консоли, «облако») — 12 февраля;
  • Starsand Island (ПК, консоли, «облако») — 12 февраля;
  • High on Life 2 (ПК, консоли, «облако») — 13 февраля;
  • Kingdom Come: Deliverance (ПК, консоли, «облако») — 13 февраля;
  • Avatar: Frontiers of Pandora (ПК, консоли, «облако») — 17 февраля.

Игры, которые добавят в Game Pass Premium:

  • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (ПК, консоли, «облако») — 5 февраля;
  • Kingdom Come: Deliverance (ПК, консоли, «облако») — 13 февраля;
  • Avowed (ПК, консоли, «облако») — 17 февраля.

А с 15 февраля подписку Game Pass покинет Madden NFL 24 (ПК, консоли, «облако»).

