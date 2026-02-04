Kingdom Come: Deliverance, High on Life 2 и другие игры добавят в каталог Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в первой половине февраля.
Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:
- Madden NFL 26 (ПК, консоли, «облако») — 5 февраля;
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (ПК, консоли, «облако») — 5 февраля;
- Relooted (ПК, консоли, «облако») – 10 февраля;
- BlazBlue Entropy Effect X (ПК, консоли, «облако») — 12 февраля;
- Roadside Research (ПК, консоли, «облако») — 12 февраля;
- Starsand Island (ПК, консоли, «облако») — 12 февраля;
- High on Life 2 (ПК, консоли, «облако») — 13 февраля;
- Kingdom Come: Deliverance (ПК, консоли, «облако») — 13 февраля;
- Avatar: Frontiers of Pandora (ПК, консоли, «облако») — 17 февраля.
Игры, которые добавят в Game Pass Premium:
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (ПК, консоли, «облако») — 5 февраля;
- Kingdom Come: Deliverance (ПК, консоли, «облако») — 13 февраля;
- Avowed (ПК, консоли, «облако») — 17 февраля.
А с 15 февраля подписку Game Pass покинет Madden NFL 24 (ПК, консоли, «облако»).