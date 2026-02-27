spot_img
27 февраля, 2026
spot_img
ДомойAI / MLMicrosoft представил Copilot Tasks — новую функцию ИИ-помощника для выполнения задач в...

Microsoft представил Copilot Tasks — новую функцию ИИ-помощника для выполнения задач в фоновом режиме

Microsoft Copilot Tasks

Компания Microsoft запустила Copilot Tasks — новую функцию, которая превращает ИИ-помощника в автономный сервис для выполнения повседневных задач пользователя в фоновом режиме. Copilot Tasks использует облачную инфраструктуру и браузер, снимая нагрузку с локального устройства, для обработки разных задач — от планирования встреч и поездок до создания учебных планов и др.

Пользователь может описать задачу естественным языком, после чего система самостоятельно определяет последовательность шагов. Инструмент может работать с почтой, документами и веб-сайтами, создавать файлы, готовить ответы на письма, искать информацию или взаимодействовать с онлайн-сервисами. Можно поручить Copilot Tasks выполнять задачу на регулярной основе, по определенному расписанию или же однократно. После завершения работы ИИ-система предоставит отчет о том, что было сделано.

Copilot Tasks также может отслеживать новые объявления об аренде жилья или вакансии, помогать с организацией событий, анализировать активные подписки и отменять ненужные. Система сможет отслеживать изменения цен на отели и автоматически перебронировать номер, если стоимость снизится. Также она будет учитывать задержки рейсов и корректировать время подачи транспорта в соответствии с обновленным расписанием.

Microsoft отмечает, что перед выполнением действий, связанных с расходами средств или отправкой сообщений, система запрашивает подтверждение пользователя.

На данное время функция Copilot Tasks запущена в тестовом режиме для небольшой группы пользователей. В ближайшие недели компания планирует расширить число участников теста, желающие могут записаться в список ожидания.

Предыдущая статья
iPhone и iPad стали первыми потребительскими устройствами, сертифицированными для работы с секретными данными NATO
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,812ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»