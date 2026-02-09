spot_img
10 февраля, 2026
Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США, в которую вошли представители Apple, Meta, Visa, Lummus Technology, Mastercard и Motorola Solutions

9 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси, сообщает сайт president.az.

В состав делегации входят вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль, а также руководящие лица компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers и Motorola Solutions.

