Trendyol представляет олимпийскую коллекцию одежды к Milano Cortina 2026

Новая коллекция одежды, разработанная и произведенная компанией Trendyol, будет представлена к продаже во время сезона зимних Олимпийских игр Milano Cortina 2026. Созданная на основе лицензии Международного олимпийского комитета (МОК), Olympic Collection представляет собой универсальную линейку, рассчитанную на потребителей по всему миру.

Выпущенная ограниченным тиражом олимпийская коллекция Trendyol объединяет современные модели одежды с культовыми деталями, вдохновленными олимпийским духом. В коллекцию входят толстовки на молнии и с капюшоном, женские и мужские джоггеры, легинсы, водонепроницаемые куртки и балаклавы.

Все изделия разработаны с акцентом на комфорт и функциональность и подходят для повседневного использования. Коллекция создана в сотрудничестве с местными производителями из Турции и отражает опыт Trendyol в разработке коллекций для международных рынков. Помимо продаж на платформе Trendyol, коллекция также будет представлена в официальных олимпийских магазинах в Милане, а также в Олимпийском музее в Лозанне в 2026 году.

«Наше сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, одной из самых престижных организаций в мире спорта, которое продолжается уже два года, играет важную роль в миссии Trendyol по представлению местных производителей на международных рынках. Мы рады, что олимпийская коллекция, разработанная и произведенная Trendyol, будет представлена пользователям на наших международных платформах одновременно с зимними Олимпийскими играми Milano Cortina 2026», отметилa руководитель международного развития Trendyol Ирем Чагры Йыландил.

Ведущая международная онлайн-платформа электронной коммерции Trendyol — является официальным лицензиатом Международного олимпийского комитета с Олимпийских игр Paris 2024. Ранее, компания Trendyol уже представила болельщикам свою олимпийскую коллекцию во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

О глобальной программе лицензирования МОК

Лицензионное соглашение между МОК и Trendyol является частью глобальной стратегии лицензирования Международного олимпийского комитета, направленной на вовлечение болельщиков через официальную лицензионную продукцию, которая усиливает и продвигает олимпийский бренд не только в период проведения Олимпийских игр, но и периоды между играми.

Наряду с олимпийской коллекцией, ориентированной на молодую и активную аудиторию и включающей брендированные товары, такие как одежда, игрушки и игры, сумки, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь, ключевые лицензионные программы МОК также включают в себя коллекции Олимпийских и Паралимпийских игр. Эти коллекции посвящены предстоящим играм и включают в себя широкий ассортимент аксессуаров, сувениров, фанатской атрибутики и одежды. Кроме того, программа лицензирования МОК охватывает коллекцию Olympic Heritage, в которой представлены изделия с элементами искусства и дизайна прошлых Олимпийских игр.

Продажа официальной лицензионной продукции, коллекционных товаров и сувениров позволяет болельщикам установить эмоциональную связь с Олимпийскими играми и олимпийскими ценностями. Олимпийская сувенирная продукция доступна для приобретения в Olympic Shop.