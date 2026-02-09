Broadcom анонсировал первые в отрасли решения Wi-Fi 8 для точек доступа и коммутаторов корпоративного класса

Компания Broadcom анонсировала первые в отрасли решения Wi-Fi 8 для точек доступа и коммутаторов корпоративного класса, построенные на единой кремниевой архитектуре. Платформы BCM49438 и Trident X3+ BCM56390 могут применяться в сетях, ориентированных на работу с ИИ.

Broadcom BCM49438 — это гибридный процессор (Accelerated Processing Unit, APU), который объединяет вычислительные ресурсы, сетевые функции и ускорение ИИ-операций на периферии. Он содержит четыре ядра с архитектурой Armv8 и нейропроцессорный блок Broadcom Neural Engine (BNE). Поддерживаются память DDR4-3200, LPDDR4-4267, DDR5-5600 и LPDDR5-5500, предусмотрены два интерфейса USB и два 10Gb MACsec, а также четыре контроллера PCIe. BCM49438 может использоваться в паре с радиочипами BCM43840, BCM43844 и BCM43820 стандарта Wi-Fi 8. На основе этих компонентов производители оборудования смогут создавать точки доступа Wi-Fi 8 с возможностями оптимизации в реальном времени, функциями постквантовой криптографии (CNSA 2.0), развитыми средствами обеспечения безопасности и ускорением ИИ-операций.

Коммутационное решение Broadcom Trident X3+ BCM56390 также оснащено четырьмя ядрами с архитектурой Armv8, пропускная способность достигает 700 Гбит/с. Могут быть реализованы 48 портов на 5 Гбит/с и 16 портов на 25 Гбит/с или 28 портов на 25 Гбит/с. Платформа позволяет создавать программируемые L3-коммутаторы с поддержкой MACsec на всех портах. Реализован механизм безопасной загрузки. Trident X3+ BCM56390 может работать вместе с PHY-чипами BCM84918, BCM54908 и BCM54908E, а также с чипами PoE PSE, обеспечивающими оптимальное энергопотребление и эффективность.

Новые решения образуют единую архитектуру, которая обеспечивает максимальную производительность и безопасность корпоративных беспроводных сетей Wi-Fi 8.