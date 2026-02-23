Huawei Band 11 və Band 11 Pro fitnes-bilərziklərini təqdim etdi

Huawei geyilə bilən cihazlar seriyasını genişləndirərək yeni fitnes-trekerlər — Band 11 və Band 11 Pro modellərini rəsmi şəkildə təqdim edib. Yeniliklər dizayn və əsas xüsusiyyətlər baxımından bir-birinə yaxın olsa da, korpus materialı və ölçüləri ilə fərqlənir.
Hər iki model 1,62 düymlük sensorlu AMOLED ekranla təchiz olunub (286×482 piksel, 347 ppi). Yan hissədə menyuya və digər funksiyalara sürətli keçid üçün fiziki düymə yerləşdirilib. Qurğular 5ATM standartına uyğun suya davamlıdır.
Bilərziklərdə 9 oxlu IMU sensoru (akselerometr, giroskop və maqnitometr), optik ürək döyüntüsü sensoru və işıqlandırma sensoru mövcuddur. Cihazlar Android 9.0 və daha yeni, həmçinin iOS 13.0 və yuxarı versiyalarla uyğun işləyir.
300 mAh batareya sayəsində qurğular orta istifadə rejimində 14 günə qədər, standart istifadədə təxminən 8 gün, Always-On Display aktiv olduqda isə 3 gün işləyə bilir.
Huawei Band 11 alüminium ərintili və ya möhkəm polimer korpus variantlarında təqdim olunur (materialdan asılı olaraq çəkisi 16–17 qram). Band 11 Pro isə yalnız 18 qramlıq alüminium korpusla satışa çıxarılır.
Standart Band 11 modeli Çin bazarında bej, yaşıl, ağ, qara və çəhrayı rənglərdə 43 dollar qiymətlə təklif olunur. Band 11 Pro isə yaşıl, qara və mavi rəng seçimləri ilə 80 dollara satılır.