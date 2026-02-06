Google Pixel 10a-nın rəsmi görüntüləri təqdimatdan əvvəl yayımlandı

Etibarlı insayder Evan Blass Google Pixel 10a smartfonuna aid marketinq görüntülərini vaxtından əvvəl paylaşıb. Bununla da cihazın yaxın zamanda təqdim olunacağı faktiki olaraq təsdiqlənib. Renderlərdə smartfonun dizaynı, brend funksiyaların nümayişi və bir sıra əsas xüsusiyyətləri açıq şəkildə görünür.
Pixel 10a parlaq mavi-bənövşəyi çalarda təqdim edilib və bu rəng vizual olaraq əsas Pixel 10 modelindəki indigo tonuna demək olar ki, tam uyğun gəlir. Bundan əlavə, smartfonun çəhrayı rəng variantının da olacağı bildirilir.
İnsayderin məlumatına görə, Pixel 10a 18 fevralda rəsmi olaraq təqdim ediləcək, satışlar isə 5 martdan başlayacaq. Avropa bazarında qiymətlər belə olacaq:
-
128 GB yaddaşa malik baza versiya — 549 avro,
-
256 GB yaddaşlı variant — 649 avro.
Sızıntılara əsasən, əvvəlki model ilə müqayisədə ciddi texniki yeniliklər gözlənilmir. Pixel 10a 6,3 düymlük AMOLED ekran (120 Hz-ə qədər yenilənmə tezliyi), Tensor G4 prosessoru, 8 GB RAM, 5100 mA·s batareya və 48 + 13 MP ikili kamera ilə təchiz olunacaq. Bəzi şayiələrdə ekran ölçüsünün 6,2 düymə qədər kiçilə biləcəyi də qeyd olunur.