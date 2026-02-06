spot_img
Новейшие технологические устройства теперь доступны в Bakcell Shop!

Новейшие технологические устройства теперь доступны в Bakcell Shop!

Лидер инноваций Bakcell запустил Bakcell Shop, новую цифровую платформу продаж для клиентов. На сайте shop.bakcell.com пользователи могут удобно приобретать мобильные устройства и широкий ассортимент технологических продуктов в онлайн-формате.

В Bakcell Shop смартфоны предлагаются без первоначального взноса, без процентов и с возможностью рассрочки до 18 месяцев. Клиенты, приобретающие смартфоны в рассрочку, ежемесячно получают до 20 ГБ бонусного интернет-трафика.

Процесс оформления рассрочки в Bakcell Shop занимает всего несколько кликов и около одной минуты. Вся процедура полностью цифровая и не требует первоначального взноса.

Заказанные товары доставляются бесплатно непосредственно по указанному адресу. Доставка осуществляется во все регионы страны.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

