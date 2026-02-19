Mozilla прекращает поддержку браузера Firefox для Windows 7 и 8

Компания Mozilla завершает поддержку браузера Firefox 115 для операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 к концу февраля 2026 года. Пользователи этих версий ОС больше не будут получать обновления безопасности.

Несмотря на то, что текущей актуальной сборкой Firefox является версия 147, сборка 115, которая оставалась последней из поддерживаемых для старых версий Windows, продолжала долгое время получать обновления. Firefox 115 вышел в июле 2023 года и Mozilla уже собиралась прекратить его поддержку в сентябре 2024 года, но передумала, продлив ее сначала до февраля 2025 года, а потом еще на год.

По мнению профильных СМИ, поддержка Firefox для устаревших операционных систем, становится для Mozilla дорогостоящим и бесперспективным проектом. Ранее от поддержки Windows 7, 8, и 8.1 отказались Microsoft и Google.

Разработчики рекомендуют обновить Windows до актуальной версии, так как новые функции и обновления безопасности для Firefox будут реализованы только в версиях веб-обозревателя для Windows 10 и Windows 11.