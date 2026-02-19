Dell 240 Hz tezlikli iki ucuz oyun monitoru təqdim etdi

Dell oyunçular üçün nəzərdə tutulmuş monitor xəttini genişləndirərək daha əlçatan qiymətə malik iki yeni model — SE2726HGS və SE2726HG-ni təqdim edib. Yeniliklər yüksək yenilənmə tezliyinə ehtiyac duyan, lakin büdcəsini qorumaq istəyən istifadəçilərə yönəlib.
Hər iki monitor 27 düymlük IPS panel ilə təchiz olunub və 1920×1080 piksel təsvir ölçüsü, 240 Hz yenilənmə tezliyi, antireflektiv örtük və 300 kd/m²-ə qədər parlaqlıq təqdim edir. Matris 99% sRGB rəng gamutunu (16,7 milyon rəng çaları) əhatə edir ki, bu da həm oyun, həm də gündəlik istifadə üçün kifayət qədər balanslı görüntü təmin edir.
Monitorlar AMD FreeSync Premium texnologiyasını dəstəkləyir və HDR kontenti göstərmək imkanına malikdir. Cavab müddəti standart rejimdə 5 ms (GtG), sürətləndirilmiş rejimdə isə 0,5 ms (GtG) təşkil edir.
Qoşulma üçün hər iki model HDMI və DisplayPort 1.4 portları ilə təchiz edilib. Əsas fərq isə stendin imkanlarındadır: SE2726HGS modeli hündürlük, dönmə və əyilmə tənzimləməsini dəstəkləyir, SE2726HG isə yalnız ekranın əyilməsini dəyişməyə imkan verir.
Çin bazarında monitorların qiyməti müvafiq olaraq 170 və 140 ABŞ dolları təşkil edir.