19 февраля, 2026
Unitree Robotics планирует продажу в 2026 году до 20 000 роботов после эффектного выступления на Гала-концерте

Unitree Robotics

Компания Unitree Robotics привлекла внимание мировой общественности после выступления гуманоидных роботов на Гала-концерте в честь Китайского Нового года. Роботы выступали вместе с юными исполнителями кунг-фу в номере со сложной хореографией.

Unitree Robotics ожидает, что в этом году поставит на рынок около 20 000 гуманоидных роботов против 5500 штук, отгруженных в прошлом году. Об этом сообщил глава компании Ван Синсин. Он также отметил, что мировые поставки роботов в текущем году могут достигнуть «десятков тысяч», Unitree Robotics продаст около 10 000-20 000 устройств.

Роботы компании принимали участие в новогоднем представлении еще год назад, но за прошедшее время их возможности значительно эволюционировали. Они демонстрировали плавные, синхронизированные движения, точно обращались с оружием и тесно взаимодействовали с людьми-исполнителями.

По словам представителей Unitree Robotics, роботы серии G1 полностью автономно выполняли комплекс боевых упражнений. Кроме того, они впервые в отрасли показали способность роботов крутить сальто с батута на высоте до 3 метров и бег со скоростью 4 м/с (примерно 14 км/ч). Не обошлось и без падения одного из роботов, но производитель уверяет, что оно было запланировано и являлось частью представления.

В шоу приняли участие и другие роботы: гуманоид H2 человеческого роста и роботы-собаки B2-W. На сцене появились экземпляры трех китайских компаний — Magiclab, Galbot и Noetix.

По мнению руководства Unitree Robotics, все демонстрируемые роботами навыки потом найдут применение в повседневной эксплуатации. Эксперты отмечают, что Гала-концерт — идеальная демонстрационная площадка. Здесь ровные поверхности и предсказуемые потоки воздуха. Научить роботов ориентироваться во всем многообразии условий реального мира будет гораздо сложнее.

