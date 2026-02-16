Делегации образовательных учреждений Азербайджана и Казахстана посетили международный форум BETT по приглашению Lenovo

В конце января в Великобритании проходил международный форум BETT, посвящённый технологиям в сфере образования. Lenovo, ведущий международный технологический лидер, традиционно принимает участие в форуме и второй год подряд является официальным глобальным партнёром по искусственному интеллекту BETT UK.

В этом году компания представила свои решения для образовательного сектора в рамках собственного инновационного пространства в выставочной зоне BETT, а эксперты Lenovo выступили участниками и докладчиками дискуссионной программы мероприятия, интерактивных семинаров, круглых столов и практических занятий.

Объединённая команда Lenovo EMEA и EECA принимала на своём стенде большую делегацию представителей образовательного сектора из Казахстана и Азербайджана.

Деловая программа представителей Lenovo Azerbaijan включала встречи на высшем уровне с Вюсалом Ханларовым, начальником Департамента информатизации образования Министерства науки и образования Азербайджана, с UNESCO, а также с ведущими технологическими партнёрами Microsoft и Intel.

Команда Lenovo Kazakhstan приняла участие во встрече с Министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком. На ней обсуждались вопросы внедрения современных цифровых решений, технологий искусственного интеллекта, а также инновационных образовательных платформ в систему высшего и послевузовского образования Республики Казахстан.

В рамках форума делегация образовательных учреждений Азербайджана и Казахстана посетила кампусы Imperial College London и Buckinghamshire New University, где гости смогли ознакомиться с решениями ПК и инфраструктуры Lenovo, которые используются в этих университетах. В частности, в оснащении суперкомпьютера RCS, расположенного в Imperial College London, применяются серверы Lenovo ThinkSystem с технологией жидкостного охлаждения Neptune. Используя эти системы, исследовательский центр колледжа предоставляет своим изыскателям феноменальные вычислительные возможности, одновременно снижая энергопотребление.

На выставке BETT Lenovo продемонстрировала свои новейшие решения для отрасли образования: ПК Lenovo Aura AI на базе процессоров Intel®; инструменты для совместной работы Lenovo Smart Collaboration для современных гибридных классных комнат; иммерсивные технологии для обучения в смешанной реальности, созданные на основе технологии Meta; классные комнаты с ноутбуками на базе Windows 11 и Chromebook, в том числе новейшие Lenovo Chromebook 100e Gen 5, которые в скором времени будут доступны на рынках Центрально-Азиатского региона. Значительная часть стенда была посвящена организации лабораторных пространств и кампусов в вузах. В этой зоне были представлены рабочие станции Lenovo для работы с большими данными, приложениями ИИ и инженерным ПО, а также уникальные ноутбуки со складным экраном, технологиями обнаружения присутствия человека, поддержкой 5G и другими инновациями.

Компания также затронула важную тему устойчивого развития в образовательном сегменте. На своём стенде Lenovo продемонстрировала, как помогает клиентам дольше использовать оборудование, помогая школам и университетам сокращать расходы на ремонт и обслуживание парка ИТ-устройств и внедрять практики устойчивого управления ресурсами.

Образование является важным направлением стратегического сотрудничества для Lenovo на всех рынках. Компания поступательно реализует взятые на себя обязательства по обеспечению доступности инновационных технологий в этом секторе экономики, оснащению классов и аудиторий передовым оборудованием, ускорению цифровизации операционной деятельности вузов и школ, а также совершенствованию образовательных систем и подходов в соответствии с международными стандартами безопасности и инклюзивности.