17 февраля, 2026
Google предупреждает, что квантовые компьютеры могут разрушить цифровую безопасность

Google

Компания Google выступила с предупреждением, что развитие квантовых вычислений может разрушить современные системы цифровой защиты. Алгоритмы, защищающие финансовые транзакции и конфиденциальные данные, могут стать уязвимыми перед вычислительной мощностью квантовых компьютеров.

Злоумышленники уже сейчас накапливают зашифрованные данные в ожидании мощных квантовых машин. Украденные сегодня данные могут оставаться актуальными и через десятилетие. Это могут быть как медицинские записи, так и государственные тайны. И хотя, «криптографически значимые» квантовые компьютеры в настоящее время еще не созданы, окно для подготовки стремительно сокращается.

«Криптографически значимые» квантовые компьютеры (Cryptographically Relevant Quantum Computers, CRQC) — это мощные универсальные квантовые вычислители, способные взломать современные алгоритмы асимметричного шифрования (RSA, ECC, ГОСТ). Их разработка является ключевой целью в области квантовых вычислений.

Национальный институт стандартов и технологий США в 2024 году утвердил первые стандарты постквантовых алгоритмов, устойчивых к кибератакам с применением как классических, так и квантовых компьютеров. Google уже внедряет их в свою инфраструктуру и продукты, включая Chrome, подчеркивая, что эксперименты в этом направлении ведутся с 2016 года.

