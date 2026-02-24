spot_img
25 февраля, 2026
Artıq əşyalarınızı itirməyəcəksiniz: Xiaomi ağıllı Tag trekerini təqdim etməyə hazırlaşır

Xiaomi gündəlik həyatda tez-tez rast gəlinən problemlərdən birinə — itirilən əşyaların tapılmasına — yeni texnoloji həll təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət beynəlxalq bazar üçün nəzərdə tutulan yeni Bluetooth-trekeri Xiaomi Tag modelinin rəsmi anons tarixini açıqlayıb və cihazın ilk görüntülərini paylaşan tizer yayımlayıb.

Yeni treker 28 fevral 2026-cı ildə Barselonada keçiriləcək MWC 2026 texnologiya sərgisi çərçivəsində təqdim olunacaq. Xiaomi Tag açar, pulqabı, çanta və digər şəxsi əşyaları izləmək üçün nəzərdə tutulmuş kompakt “ağıllı cihaz” kimi mövqeləndirilir.

Cihaz cəmi 7,2 mm qalınlığa və 10 qram çəkiyə malikdir. Treker dəyişdirilə bilən CR2032 batareyası ilə işləyir və bir ilə qədər avtonom işləmə müddəti vəd edir.

Xiaomi Tag həm Apple Find My, həm də Google Find Hub şəbəkələrini dəstəkləyir. Bu isə o deməkdir ki, cihaz həm iOS, həm də Android smartfonları ilə uyğun olacaq. Sinxronizasiya Bluetooth 5.4 vasitəsilə həyata keçirilir, NFC dəstəyi də mövcuddur, lakin UWB texnologiyası bu modeldə yer almayıb.

Qiymət hələ açıqlanmayıb. Gözləntilərə görə, şirkət eyni tədbirdə Xiaomi 17 Ultra smartfonunu, Redmi Buds 8 Pro qulaqlıqlarını və Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank portativ batareyasını da nümayiş etdirəcək.

