Toyota Woven City — испытательный полигон для будущего мобильности

В сентябре прошлого года корпорация Toyota Motor и подразделение Woven by Toyota, занимающееся разработкой программного обеспечения, объявили об официальном запуске проекта Toyota Woven City. Мероприятие прошло в городе Сусоно (префектура Сидзуока, Япония). Woven City стал испытательным полигоном для новых технологий в реальных условиях, но в ограниченной среде. В основе города лежат два профиля участников. Первых в городе называют Inventors («изобретатели»). Это предприятия, стартапы, предприниматели, исследовательские институты и другие новаторы, разрабатывающие и тестирующие продукты и услуги в пределах Woven City. Второй профиль состоит из жителей и гостей города, называемых Weavers («ткачи»). Здесь следует отметить, что в переводе с английского Woven City означает «сотканный, вязаный город». Благодаря непосредственному знакомству с продуктами и услугами города и предоставлению обратной связи, «ткачи» играют важную роль в формировании новых, значимых инноваций.

В сентябре 2025 года семьи нескольких сотрудников Toyota Group заселились в Woven City в качестве первых «ткачей». В октябре 2025 года в Woven City насчитывалось 360 горожан, для которых успели подготовить 47 тысяч м2 помещений. В перспективе площадь города составит 708,2 тысяч м2, а жить здесь будут 2000 человек. Следующий виток развития и открытие территории для гостей запланировано на 2026 год. В городе три типа улиц: пешеходные, для индивидуального транспорта, и автомобильные. Они переплетаются, образуя модуль размером 3×3 квартала и шириной 150 м. Автодороги проложены по его периметру. В каждом модуле, помимо парков, запланированы зеленые кварталы.

Название города призвано отражать его гармоничную структуру и взаимосвязь всех протекающих процессов, однако он задуман не как обычный умный город, а как масштабная лаборатория для тестирования различных систем: комплексов мобильности, инфраструктуры, энергетики, сбора данных и бытовых услуг. «Изобретатели» создают новые технологии, а «ткачи» тестируют их, живя обычной жизнью в фантастическом месте. При запуске соотношение было в пользу последних: «изобретателей» среди жителей первой волны насчитывалось всего 20. Зато Woven City предлагает им Woven Inventor Garage — инструмент, который позволяет моделировать все предлагаемые инновации и испытывать их на цифровом двойнике города, прежде чем переходить к опытам на «ткачах».

Toyota привлекла для участия в проекте сторонние лаборатории и стартапы. Некоторые темы исследований звучат фантастически, например, «Разработка ориентированных на будущее звуковых ландшафтов», которой займется Наото Инти Райми — японский певец, композитор, автор песен и, по совместительству, автор гимна Woven City. Не менее интригующе выглядит название проекта «Создание и оценка пищевой среды и новых культур питания» от Nissin Food Products Co., Ltd. Более прозаичное, но весьма важное, исследование направлено на защиту квартир от цветочной пыльцы, так как проблема поллиноза в Японии стоит очень остро.

Сама Toyota на первых порах собирается проверить с помощью Woven City несколько идей. Первая — двойное использование микроавтобусов с автономным управлением Toyota e-Palette. Утром и вечером они смогут выполнять функции общественного транспорта, а днем вставать на зарядку, одновременно превращаясь в торговые точки с едой и напитками. Вторая — доставка автомобилей каршеринга заказчику с помощью автономных роботов Guide Mobi. Сами машины будут обычными, но Guide Mobi, как лоцманы, проведут их в нужное место. Третья — трехколесные самокаты Toyota, которые планируется сделать главным средством обеспечения индивидуальной мобильности. В этих самокатах сложно разглядеть что-то революционное, требующее специальной программы испытаний, однако компания отводит им важную роль в транспортной цепочке. Кстати, до любой точки в пределах города можно добраться не более чем за 2 минуты — пешком, на самокате или автобусе, а проезжая часть для смешанного или пешеходного движения изогнута, чтобы ограничить скорость органическим способом. Четвертая — доставка товаров внутри зданий с помощью беспилотных модулей. Эта же система в дальнейшем будет использоваться для отправки вещей в чистку или на хранение. А для транспортировки небольших заказов по городу Toyota намерена использовать компактных роботов сocomo. Кроме того, в описании проекта упоминаются транспортные тоннели, проложенные под пешеходными зонами. Вполне вероятно, что они тоже станут частью системы доставки. И это, конечно же, только начало.

Одновременно с началом заселения Woven City компания Toyota объявила о наборе изобретателей на акселерационную программу Woven City Challenge. К участию в конкурсе, проходившем с 8 сентября до 21 октября, приглашались лаборатории, университеты и стартапы. А всего через несколько дней после запуска проекта стало известно о создании Toyota Invention Partners (TIP) — нового инвестиционного подразделения с капиталом в 100 млрд. иен (примерно 670 млн. долларов), призванного углубить сотрудничество со стартапами и изобретателями, разделяющими концепцию городской мобильности. Параллельно с этим Woven Capital, венчурный фонд Toyota, запустил «Фонд II» с объемом около 800 млн. долларов для поддержки различных технологий в области искусственного интеллекта, автоматизации, климата, энергетики, а также в смежных областях.

Конечно, проект Woven City вряд ли быстро окупится, но в компании Toyota уже заявили, что рассматривают город-лабораторию как долгосрочную инвестицию в инновационную инфраструктуру. Идея настолько хороша, что хотелось бы видеть подобные города по всему миру.