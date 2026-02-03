AnTuTu: самые производительные Android-флагманы и субфлагманы января

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежие рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам января 2026 года.

Большую часть рейтинга самых мощных флагманских смартфонов заняли модели с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Лидером рейтинга стал Red Magic 11 Pro+ с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, набравший 4 104 271 балл. На втором месте — Vivo X300 Pro на базе MediaTek Dimensity 9500, на третьем — Realme GT8 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Их результаты составили 4 090 624 и 4 075 525 баллов соответственно.

В десятку также вошли iQOO 15, три модели Honor (Magic8 Pro, Win и базовый Magic8), OnePlus 15, Redmi K90 Pro Max и Vivo X300.

В рейтинге субфлагманов первые семь позиций заняли модели на базе процессоров от MediaTek, остальные три – на платформах от Qualcomm. Возглавил рейтинг недавно представленный смартфон Honor Power 2, построенный на базе процессора MediaTek Dimensity 8500 Elite. Аппарат набрал 2 218 856 баллов.

Второе место занял Oppo Reno15, построенный на MediaTek Dimensity 8400-Max, третье — Oppo Reno15 Pro на том же процессоре.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 января 2026 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.