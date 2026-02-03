Adobe объявила о закрытии приложения Animate с 1 марта 2026 года

Компания Adobe объявила, что с 1 марта 2026 года закроет программу Animate для создания 2D-векторной и растровой анимации, интерактивного контента, игр и баннеров. Ранее известная как Adobe Flash Professional, программа широко использовалась в веб-дизайне, создании мультфильмов и мультимедийных приложений.

Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте компании, корпоративные клиенты смогут получить доступ к приложению, загрузить свой контент и иметь техническую поддержку до 1 марта 2029 года. Для всех остальных эти возможности будут доступны до 1 марта 2027 года. Кроме того, Animate будет доступен в десктопной версии Creative Cloud в разделе «Показать старые приложения».

Несмотря на то, что Adobe предлагает альтернативные решения, такие как After Effects и Adobe Express, решение компании о закрытии продукта вызвало возмущение среди пользователей Animate. Один из клиентов в сообщении на платформе X попросил Adobe хотя бы открыть исходный код программы, а не отказываться от нее. Компания объяснила свое решение следующим образом: «Animate — это продукт, существующий более 25 лет и хорошо выполнявший свою задачу по созданию, развитию и поддержанию экосистемы анимации. По мере развития технологий появляются новые платформы и парадигмы, которые лучше отвечают потребностям пользователей. Признавая эти изменения, мы планируем прекратить поддержку Animate».

В последние годы Adobe активно внедряет технологии искусственного интеллекта в свои продукты, что также может быть связано с закрытием Animate.