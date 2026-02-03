Алматы примет GITEX Ai CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan – ключевое событие года в сфере цифровизации и искусственного интеллекта

GITEX, крупнейшая в мире сеть технологических и стартап-мероприятий, объявляет о запуске GITEX Ai CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan, который пройдет в Алматы с 4 по 5 мая 2026 года. Выбор новой площадки подчеркивает роль Алматы как ключевого делового и инновационного центра региона, где сосредоточены торговля, промышленное производство, корпоративный сектор и инновации.

Мероприятие проводится в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане. GITEX Ai CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan отражает стремление страны укрепить свои позиции среди ведущих технологических экосистем мира, а также поддерживает рост экспорта, развитие партнерств и приток инвестиций в технологические проекты.

Мероприятие организовано inD — глобальным организатором мероприятий GITEX, и пройдет при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, в партнерстве с Astana Hub и Акиматом города Алматы. GITEX Ai CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan соберет представителей государственных структур и технологических компаний, лидеров в сфере искусственного интеллекта, облачных и дата-инфраструктур, финтех-инноваторов и наиболее перспективные стартапы региона, с целью ускорить трансформацию Центральной Азии и Кавказа в конкурентоспособный цифровой центр.

Жаслан Мадиев, Заместитель Премьер-министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, отметил:

«Проведение GITEX в Алматы подтверждает, что Казахстан становится точкой притяжения для технологических лидеров, стартапов и инвестиций в регионе. Для нас это не просто крупное событие, а один из практических инструментов ускорения цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в экономику и государственное управление. Наша задача – обеспечить, чтобы этот импульс дал измеримый эффект быстрее выводить решения на рынок, повышать производительность и создавать новые возможности для людей и бизнеса во всем регионе».

Дархан Сатыбалды, аким города Алматы, подчеркнул:

«Принимая GITEX в Алматы, мы укрепляем позиционирование города как одного из ключевых центров инноваций, торговли и предпринимательства в Центральной Азии. По мере развития передовых технологий на местном уровне всё более отчётливо проявляется и наша национальная цель — экспортировать эти технологии на глобальные рынки».

Трикси Ло Мирманд, CEO inD, глобального организатора GITEX, отметила:

«Казахстан демонстрирует стратегический подход к формированию цифрового будущего, основанного на возможностях и социально-экономическом эффекте. Алматы находится на пересечении предпринимательской энергии и инновационного потенциала, необходимых для реализации этого видения. GITEX в Алматы предоставляет миру возможность не только наблюдать за масштабным индустриальным и технологическим пробуждением Центральной Азии и Кавказа, но и стать активным участником формирования этого процесса».

Стратегический шаг в сторону инновационного центра страны

Привлечение ключевых технологических игроков в Алматы соответствует национальной цифровой стратегии Казахстана и отражает стремительный рост города как инновационного центра. В Алматы базируется более 1 500 стартапов, здесь сосредоточено 50% венчурного капитала страны, а в ближайшее время здесь откроется Qazaqstan Advanced Institute of Science and Technology (QAIST) — международный научно-технологический институт мирового уровня. В этих условиях GITEX предоставляет прямой доступ к компаниям, стартапам, инвесторам и исследовательским центрам, которые формируют цифровую экономику нового поколения в Центральной Азии.

Новая опорная площадка глобальной сети технологических и инвестиционных мероприятий

Центральная Азия и Кавказ проходят через масштабные технологические изменения на фоне ускоренной цифровизации, зрелости стартап-экосистем и реализации государствами стратегий трансформации, ориентированных на будущее. В этом контексте Казахстан выступает региональным лидером — здесь расположен крупнейший в Центральной Азии гипермасштабируемый дата-центр, более 90% государственных услуг переведены в цифровой формат, а также реализуются флагманские инициативы, включая Международный центр искусственного интеллекта alem.ai.

Появление GITEX в Казахстане становится знаковым этапом этого цифрового пути. Проведение мероприятия в Алматы превращает город в региональный якорь крупнейшей глобальной сети GITEX, связывающей Центральную Азию и Кавказ с ключевыми международными рынками включая Абу-Даби, Дубая, Бразилии, Германии, Индии, Кении, Марокко, Нигерии, Сербии, Сингапура, Турции и Вьетнама.