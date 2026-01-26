YouTube Music теперь синхронизирует очередь воспроизведения на разных устройствах

YouTube Music теперь будет синхронизировать очередь воспроизведения на всех устройствах пользователя, подключенных к сервису.

Ранее очередь на Android и iOS была независимой друг от друга, хотя веб-версия могла получать данные с мобильных устройств. Теперь на любом устройстве можно увидеть последнюю воспроизведенную песню с указанием, на каком устройстве она играла.

Пользователи могут продолжить прослушивание музыки с того места, на котором остановились, независимо от того, переключаются ли они со смартфона на браузер или другое устройство. Информация о том, откуда была воспроизведена песня, временно заменит данные об исполнителе до начала воспроизведения.

Подобным образом работает функция Spotify Connect для пользователей Premium-аккаунтов, а в Apple Music такой пока нет.