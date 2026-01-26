spot_img
26 января, 2026
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияYouTube Music теперь синхронизирует очередь воспроизведения на разных устройствах

YouTube Music теперь синхронизирует очередь воспроизведения на разных устройствах

YouTube Music

YouTube Music теперь будет синхронизировать очередь воспроизведения на всех устройствах пользователя, подключенных к сервису.

Ранее очередь на Android и iOS была независимой друг от друга, хотя веб-версия могла получать данные с мобильных устройств. Теперь на любом устройстве можно увидеть последнюю воспроизведенную песню с указанием, на каком устройстве она играла.

Пользователи могут продолжить прослушивание музыки с того места, на котором остановились, независимо от того, переключаются ли они со смартфона на браузер или другое устройство. Информация о том, откуда была воспроизведена песня, временно заменит данные об исполнителе до начала воспроизведения.

Подобным образом работает функция Spotify Connect для пользователей Premium-аккаунтов, а в Apple Music такой пока нет.

Предыдущая статья
HMD Global представила свои первые smart-часы и 6 моделей TWS-наушников
Следующая статья
Apple daha uzaq məsafəli yeni AirTag 2-ni təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,825ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»