HMD Global представила свои первые smart-часы и 6 моделей TWS-наушников

Компания HMD Global представила свои первые smart-часы: премиальные Watch X1 и универсальные Watch P1. Также была обновлена линейка беспроводных наушников Dub.

Watch X1 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью 600 нит. Экран поддерживает функцию Always On Display (AOD) и анимированные циферблаты. Watch P1 получили более крупный 1,83-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 240 × 284 пикселя и яркостью до 550 нит.

Автономность с включенным AOD составляет до пяти дней у Watch X1 и до четырех дней у Watch P1. Зарядка осуществляется с помощью фирменных магнитных устройств. Набор датчиков у моделей одинаковый, есть сенсоры ЧСС и SpO2, функция отслеживания сна и стресса и поддержка более 700 видов активности. Watch X1 имеют защиту от воды и пыли IP68, а Watch P1 только IP67. Модели работают под управлением фирменной RTOS-платформы с поддержкой приложения HMD Watch App для Android и iOS. Часы поддерживают Bluetooth-звонки, уведомления и управление музыкой. Обе новинки используют стандартные ремешки шириной 22 мм.

HMD Watch X1 будет предложены в серо-зеленом, черном, сером и серебристом цветах, а HMD Watch P1 — в черном и серебристом. Цены и сроки продаж пока не раскрыты.

Помимо часов, компания представила шесть моделей TWS-наушников серии Dub. Флагманские Dub X50 Pro получили Bluetooth 5.3, активное шумоподавление, защиту IPX4, четыре микрофона и до 60 часов автономности с учетом кейса. Dub X50 лишены функции активного шумоподавления, но работают до 70 часов. Dub S60 предлагают цифровое шумоподавление и до 35 часов работы, Dub P70 — активное шумоподавление и до 45 часов, Dub P60 — до 30 часов, а базовые Dub P50 — до 25 часов.

Цены на TWS-наушники начинаются ориентировочно с $20.