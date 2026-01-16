Xiaomi выпустила в Европе smart-очки Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses

Компания Xiaomi представила в Европе smart-очки под названием Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses. Они выглядят как обычные очки, но при этом оснащены двумя динамиками и четырьмя микрофонами, что позволяет их использовать в качестве беспроводных наушников с поддержкой интеллектуальных функций.

Для управления очками используются сенсорные области на дужках, можно регулировать воспроизведение аудио, громкость, получать доступ к голосовому помощнику устройства и отвечать на звонки. Есть функция записи звонков и совещаний в реальном времени, которая активируется нажатием и удержанием кнопки на дужке. Также доступны функция шумоподавления и режим конфиденциальности, призванный минимизировать утечку звука. Режим конфиденциальности можно активировать через приложение Mijia Glasses.

В каждой дужке расположен аккумулятор емкостью 114 мА·ч, заявленное время автономной работы — до 13 часов непрерывного прослушивания аудио и до 9 часов разговоров. Для подзарядки используется фирменное магнитное зарядное устройство, которое крепится к дужкам, с подключением через разъем USB-C. Для полной зарядки устройства достаточно одного часа, а 10-минутная зарядка обеспечивает четыре часа прослушивания. Толщина дужки очков составляет 5 мм, вес очков без линз – от 27,6 гр. в зависимости от оправы. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP54. Очки поддерживают одновременную синхронизацию с двумя устройствами по Bluetooth 5.4.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses будут доступны в трех вариантах оправы — Brownline по цене €179, Pilot-Style (€179) и Titanium (€199). Очки уже поступили на рынок Европы.