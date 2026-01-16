spot_img
17 января, 2026
Bakcell и Фонд молодежи объявляют о запуске стипендиальной программы «Инновации и искусственный интеллект»

Лидер в сфере инноваций, компания Bakcell, в партнерстве с Фондом молодежи Азербайджанской Республики запустила новую стипендиальную программу, направленную на развитие навыков молодежи в области инноваций, искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий.

В рамках презентации программы генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер и исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджанской Республики Юсиф Велиев подписали соглашение о партнерстве. В мероприятии приняли участие более 300 гостей, включая представителей государственных структур и молодежных организаций.

Программа нацелена на формирование инновационного мышления и повышение квалификации молодежи в работе с технологиями на базе ИИ. Стипендиаты получат возможность освоить практические навыки в таких востребованных профессиях будущего, как искусственный интеллект, анализ данных, программирование и UI/UX дизайн.

Данная инициатива призвана раскрыть потенциал молодых талантов, укрепить инновационную экосистему и способствовать формированию молодых специалистов. Планируется, что в течение периода обучения стипендией воспользуются в общей сложности 150 человек.

Условия участия: Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, обладающие базовыми знаниями в сфере IT, могут зарегистрироваться на сайте http://youthfoundation.az/ до 16 февраля.

О компании Bakcell:

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания обеспечивает более трех миллионов клиентов высококачественными и скоростными услугами связи. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана через инновационные решения на базе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международного холдинга NEQSOL Holding, осуществляющего деятельность в сферах телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства в различных странах мира.

