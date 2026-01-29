spot_img
30 января, 2026
Windows 11 достигла значимого рубежа - 1 млрд. пользователей

Windows 11 достигла значимого рубежа — 1 млрд. пользователей

Microsoft Windows 11

Под управлением операционной системы Windows 11 сейчас работает более 1 млрд. устройств. Об этом объявил генеральный директор компании Microsoft Сатья Наделла во время телефонной конференции по итогам второго квартала 2026 финансового года.

«Windows достигла важной вехи: 1 миллиард пользователей Windows 11. Это более чем на 45% больше, чем годом ранее», — заявил Сатья Наделла.

Текущая ОС достигла этого значимого рубежа за 1576 дней, тогда как Windows 10 на это понадобилось 1706 дней. Отметим, что рост аудитории Windows 11 в последнем квартале обусловлен, в том числе прекращением поддержки Windows 10.

Запуск Windows 11 состоялся в октябре 2021 года, и в последнее время Microsoft старается добавить в ОС как можно больше ИИ-функций.

